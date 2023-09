Traffico in crescita al Gino Lisa: da Foggia passano anche i voli intercontinentali

C’è traffico al Gino Lisa. E non si tratta soltanto dei voli da e per Milano, Torino, Catania, Verona e Mostar. La prima estate del ritorno è stata caratterizzata dal passaggio molti voli privati. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello che lo scorso 29 luglio è atterrato direttamente da San Paolo in Brasile. Si è trattato di un Dassault Falcon 8X che poi è ripartito alla volta di Bodrum, città turca sulla costa del mediterraneo a sud di Smirne. A farlo sapere è ‘Mondo Gino Lisa’.

Che quello foggiano sia uno scalo strategico lo confermano i jet privati che passano da qui. Come non ricordare, infatti, l’atterraggio dello scorso 3 ottobre del Dassault Falcon 8X 3A-MGA con a bordo il principe Alberto di Monaco che scelse lo scalo dauno per poter poi raggiungere facilmente la Basilicata e la Campania, o l'arrivo del presidente della Repubblica Mattarella in viaggio verso Potenza il 6 marzo.

E poi non dimentichiamo i numeri delle tratte ufficiali. A luglio, per lo scalo di viale degli Aviatori, sono passate 6.218 persone su 132 voli con un riempimento medio di quasi il 50%, ovvero 400 passeggeri in più rispetto al mese precedente (che ha visto partire e arrivare 129 aerei). Numeri costantemente in crescita dall’inizio dell’anno non solo in vista delle vacanze, ma anche grazie all’aumento dell’offerta (a maggio si è aggiunto la rotta per Verona, a giugno quelle per Catania e Mostar).

E ora si attendono i dati di agosto, dai quali ci si aspetta molto.