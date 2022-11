Casa Sollievo cambia la guida: il nuovo direttore generale è Gino Gumirato

Seppur provvisoriamente, ad interim, Gino Gumirato è il nuovo direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza. Prende il posto di Michele Giuliani. Il nuovo vice presidente della Fondazione sarà il dott. Pietro Grasso. Entrano nel Consiglio di Amministrazione tre nuovi membri, come comunicato dal cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che resterà in carica per tre anni, sarà composto anche da padre Franco Moscone, presidente, arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, da Claudio Gargiullo, Mauro Goletti, dall'avv. Marcello Mustilli, e dal dott. Renato Poletti.

Casa Sollievo della Sofferenza è un ospedale ad elevata specializzazione, di proprietà della Santa Sede, riconosciuto dal 1991 come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la tematica di riconoscimento “Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa”. L’Ospedale conta circa 2.700 dipendenti, di cui 164 ricercatori tra biologi, medici, biotecnologi, statistici, ingegneri, bioinformatici e tecnici; il 60% dei ricercatori è costituito da personale con età inferiore ai 35 anni.

Dalla seconda metà del 2015 è operativo il nuovo Centro di Ricerca di Medicina Rigenerativa ISBReMIT, struttura all’avanguardia per concezione e dotazioni nell’ambito della medicina traslazionale per le malattie genetiche, degenerative e oncologiche. La struttura ospita, tra i laboratori ad altissimo contenuto tecnologico, una cell factory e un laboratorio per la produzione di biofarmaci in regime di Good Manifacturing Practice, vale a dire per uso clinico, ad includere, cellule staminali somatiche e iPS, vettori per terapia genica e biomateriali.

Il 29 giugno 2021, a Roma, tra Regione Puglia e Irccs, fu sottoscritto un protocollo per rimettere in ordine i conti di Casa Sollievo della Sofferenza, per ripianare una situazione debitoria accresciuta dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e permettere una programmazione più puntale ed efficace in materia di edilizia sanitaria, "con interventi strutturali finalizzati a costruire un percorso per la realizzazione di un ospedale a servizio del territorio pugliese e dell’Italia centro-meridionale", e in materia di ricerca scientifica.