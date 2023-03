Il maestro Rizzi rivede la sua opera ‘Il Volo’ e si commuove: “Spero torni là dove è stata progettata”

L’artista Gianfranco Rizzi è tornato a casa per prendersi cura della sua scultura ‘Il Volo’. A riportarlo a Foggia da Torino è stato il numero uno di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. È arrivato al Gino Lisa poco prima delle 10, accompagnato dal direttore generale Marco Catamerò, “felicissimo di ritornare”.

Il maestro ha rivisto la sua creatura, conservata oggi in un hangar, fino a poco tempo fa custodita in un deposito alla periferia di San Severo. Lo abbiamo intercettato dopo il sopralluogo, durato una mezzoretta, insieme al management di AdP.

La sua monumentale scultura in acciaio e bronzo, anche conosciuta come ‘Ali Sospese’, ha più di mezzo secolo. Risale al 1970, commissionata dalla Camera di Commercio. Il tempo e gli agenti atmosferici l’hanno messa a dura prova. Dopo le operazioni di pulizia, lavaggio e assemblaggio, le saldature non convincono, e Aeroporti di Puglia preferisce che sia il suo autore a fornire il più autorevole dei pareri sulla conformità del restauro a cui sarà sottoposto.

È visibilmente emozionato. “Grazie al presidente e al direttore ho avuto questa opportunità che prima, forse, non era tanto facile avere”, afferma il maestro Rizzi ai microfoni di FoggiaToday. “Si può lavorare molto bene e portarla al giusto restauro, e spero ci siano tutte le condizioni affinché ritorni dove è stata progettata e presente per tanti anni”.

Il pressing del comitato di cittadinanza attiva La Società Civile per recuperare l’opera e restituirla alla comunità, così come l’affetto mostrato da tanti foggiani, hanno commosso l’artista e accademico foggiano, che ancora oggi ne parla con un nodo alla gola: “Ho conosciuto tante persone che hanno voluto bene all’opera, perché hanno trovato in quell’opera un simbolo e l’hanno vissuto come un aspetto sociale”.

Tante coppie hanno scelto quella scultura per immortalare il loro giorno più bello. “Molte fotografie dei foggiani hanno come ricordo quel monumento che, a quell’epoca, era una grande novità”. Per lui significa “la giovinezza”: “Ero pieno di carica e voglia di fare”.

Torna in città almeno una volta l’anno, per qualche giorno, ma non vedeva il suo monumento da quando ha lasciato il piazzale. Lo fecero a pezzi, all’epoca del vecchio management. Quella per lui è una ferita. “Queste cose non si fanno, in nessuna parte del mondo – afferma amareggiato il maestro Gianfranco Rizzi - È un gesto che nessuna città civile fa. È fuori da ogni intelligenza e ragione pratica. Se uno vuole rimodernare lo smantella con cura”.

Classe 1946, Gianfranco Rizzi si è formato nella bottega del padre Faldino. Ha insegnato Pittura all’Accademia di Brera a Milano, negli anni ’80, poi è passato all’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e ha diretto la Scuola di Pittura. Da allora vive lì. Nel 1969 Foggia lo ha insignito di una medaglia d’oro per meriti artistici. Oggi appare sinceramente soddisfatto per la chiamata.

Non è stato facile trovare il maestro Rizzi, ammette il presidente di Adp. “Il collegamento con Torino ha facilitato le cose e oggi volerà da Foggia”, afferma Antonio Maria Vasile. “Noi abbiamo la necessità che Foggia e la Capitanata, il Gargano, i Monti Dauni, abbiano un po’ più di fiducia – prosegue prendendo in prestito la parola utilizzata dal maestro - Sappiamo che è importantissimo riportare tutte quelle cose belle che Foggia ha conosciuto in passato, che sono nella sua identità e anche dignità di città che so bene essere chiamata Capitanata. E siamo andati a cercare il maestro Rizzi perché l’intervento che dobbiamo fare su quest’opera non può assolutamente non avere l’autorizzazione di chi l’ha creata. La Regione Puglia – conclude Vasile - ci sta chiedendo di fare di tutto per recuperare l’intero patrimonio della società, tra cui l’opera Il Volo”.