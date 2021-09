Giampietro Di Mola è il nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Foggia

Il 13 settembre 2021 si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Foggia, che sarà in carica per il

quadriennio 2021-2025.

Il nuovo presidente eletto è Gianpietro di Mola, 49 anni, di Foggia e come vicepresidente è stato nominato Giuseppe Pelliccioni, 63 anni, di Cerignola. La

nomina di Tesoriere è stata conferita a Pasquale Ferrandino, 54 anni, di Manfredonia mentre come Segretaria è stata nominata Luigia Cinquepalmi, 33enne di Cerignola.

Gli altri componenti eletti sono stati: Alfonso Mogavero, 54 anni, di San Severo, Giovanni Grasso, 54 anni, di Lucera, Mario Di Pierro, 31enne di Troia, Myriam Di Bari, 33enne di Cagnano Varano e Salvatore Ignozza, 39enne di Lucera (eletto nella sezione B, riservata ai dottori in possesso del titolo triennale).

"Ringrazio i colleghi per la fiducia riposta nei confronti miei e degli altri componenti" sono state queste le prime parole del neo presidente Gianpietro di Mola. "Cercheremo insieme di diventare un riferimento ancora più autorevole per la nostra categoria e per i nostri interlocutori, in un momento particolarmente delicato e importante per il comparto e l'economia della nostra provincia e della Regione. La situazione è segnata da numerose criticità che si trascinano da troppo tempo, ma anche da preziose opportunità come le risorse del Psr e del Pnrr. Un passaggio storico che deve vederci protagonisti partecipi e non semplici spettatori, in grado di rappresentare al meglio le esigenze e gli interessi della categoria nel confronto con le istituzioni"; la sua conclusione.