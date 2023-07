L’area interna del Gargano avrà il suo piano di mobilità sostenibile

In arrivo novità per quanto riguarda la mobilità sul Gargano. Merito del ‘Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area Interna del Gargano’ che mette insieme in una unica programmazione necessità e obiettivi dell’articolazione interna e dei collegamenti esterni di Cagnano Varano (capofila Area Interna), Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano.

Il Piano è uno degli assi centrali su cui parametrare e attivare gli interventi sulla mobilità previsti all’interno della ‘Strategia d’Area Gargano’ approvata nel 2020 e a seguito della quale è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro – Regione Puglia – Area interna Gargano. La Strategia dell’Area Interna interviene su quattro assi: salute, istruzione e formazione, mobilità, sviluppo locale. In particolare, gli interventi previsti sull’asse ‘mobilità’ sono diretti a rafforzare il sistema del trasporto pubblico e privato con servizi quali il ‘taxi sociale’ e il ‘bus bianco’ pensati appositamente per anziani e giovani (in particolare studenti), categorie per le quali il problema dell’accessibilità al sistema dei trasporti risulta più critico.

Il piano verrà presentato lunedì 24 luglio alle 16 nell’aula consiliare del Comune di Cagnano Varano. Interverranno i sindaci Michele Di Pumpo (Cagnano), Rocco Di Brina (Carpino), Alessandro Nobiletti (Ischitella), Pierpaolo D’Arienzo (Monte Sant’Angelo), Raffaele Sciscio (Vico del Gargano), i progettisti Pasquale Dal Sasso, Umberto Gallo, Stefano Dal Sasso, e il responsabile unico del procedimento Giuseppe Argentino.