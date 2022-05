Strada per strada: al via le gare per la manutenzione straordinaria della viabilità

Partono le gare per l?appalto dei lavori di manutenzione della viabilità cittadina a Foggia finanziati con i fondi regionali del Programma regionale ?Strada per strada?. Il primo bando pubblicato riguarda la manutenzione straordinaria di via Scillitani e viale Fortore.

Il progetto esecutivo era stato approvato il 23 novembre scorso dai commissari che gestiscono il Comune. L?appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa. L?importo complessivo dei lavori ammonta a 309.518,88 euro. Il 30 maggio saranno aperte le buste.

Il progetto di riqualificazione interesserà quasi 2 chilometri di strade che presentano uno stato di ammaloramento generalizzato, più precisamente 836 metri in via Lorenzo Scillitani e 1.067 metri in viale Fortore. I sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali hanno certificato un diffuso e generalizzato stato di degrado, sia del manto stradale che, in alcuni tratti, dei marciapiedi laterali, fuori quota e ormai quasi a raso con la pavimentazione stradale. È previsto il rifacimento dei marciapiedi e della pavimentazione stradale con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.

Il responsabile unico del procedimento, una volta esperite le procedure di gara, è autorizzato ?alla consegna ed avvio dei relativi lavori in via di urgenza anche in pendenza di sottoscrizione del contratto di appalto, considerato l'interesse pubblico che i lavori sono destinati a soddisfare?.

Alla spicciolata, saranno pubblicate anche le altre gare considerato che il 6 aprile scorso sono stati approvati gli schemi dei bandi e i relativi disciplinari. Al Comune di Foggia, nell?ambito del riparto in misura proporzionale alla popolazione residente e all?estensione del territorio di competenza, è stato assegnato un importo complessivo di 3.255.072,55 euro.

L?intervento più corposo riguarda i lavori di manutenzione straordinaria di viale Europa, via Parini e via Smaldone, che comporta una spesa complessiva di 1.142.824,83 euro. Sono pronti anche gli atti della procedura per l?affidamento dell?appalto di viale degli Aviatori, via Einaudi, via De Petra e via D?Addedda, di importo pari a 674.065,67 euro, e dei lavori in viale Ofanto, Corso Roma e via IV Novembre che ammontano a 867.963,48 euro. Completa la lista delle progettazioni ammesse a finanziamento l?intervento di manutenzione straordinaria di via San Severo dell?importo complessivo di 427.500,66 euro.