A caccia di disoccupati under 35: a Foggia il roadshow di 'Garanzia Giovani'

Il programma ‘Garanzia Giovani’ incontro la Puglia e passa per Foggia. Mercoledì 14 giugno a partire dalle 16 presso la biblioteca ‘La Magna Capitana’, ci sarà la seconda delle quattro tappe del roadshow organizzato dalla Regione Puglia in giro per i comuni del tacco dello Stivale. L’obiettivo, intercettare i giovani pugliesi di età compresa tra i 15 e i 34 anni che non studiano e che non hanno un’occupazione, formarli tenendo conto delle peculiarità di ognuno e delle esigenze del territorio, e aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. Il tutto non con interventi una tantum, ma con azioni collegate e continuative.

Per questo l’incontro di mercoledì sarà aperto da un dibattito sul tema ‘Garanzia Giovani in Puglia, stato dell’arte e prospettive future’ che fornirà l’occasione per introdurre l’argomento e fare il punto della situazione sulle finalità, sulle opportunità per i giovani pugliesi, sugli obiettivi centrati e su quelli da raggiungere con le attività in programma, che comprendono - tra le altre - orientamento, formazione mirata all’inserimento lavorativo, accompagnamento al lavoro e tirocini.

Al confronto parteciperanno Sebastiano Leo (assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro), Silvia Pellegrini (direttrice del dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione della Regione Puglia) e Monica Calzetta (dirigente della sezione formazione della Regione Puglia).

Presenti anche enti, istituti formativi e dei servizi al lavoro che fanno parte delle cosiddette ATS, cioè le Associazioni Temporanee di Scopo del programma che illustreranno le opportunità destinate ai giovani e alle aziende che parteciperanno all’iniziativa.