L'esercito dei Neet, i pugliesi under 34 che non cercano nemmeno lavoro: per loro c'è 'Garanzia Giovani'

Si chiamano Neet e sono quella fetta di giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano. In Puglia, secondo gli ultimi dati Istat sono circa 200mila (15-29 anni) che diventano 250mila se si considera la fascia che arriva fino ai 34 anni, ovvero il 30,5% della popolazione (la media nazionale è del 23.1%). Un vero e proprio esercito di forza lavoro talmente disillusa da non mettersi neanche alla ricerca di un lavoro.

E’ a loro, quindi, che si rivolge il progetto ‘Garanzia Giovani’ un programma lanciato dalla Commissione europea che prevede una serie di iniziative finalizzate a migliorare l’occupabilità dei ragazzi fino a ieri under 30. Sì perché oggi comincia la fase due, quella per i Neet under 34. E fra le prime regioni italiane che lo scorso primo giugno ha allargato il progetto ad altra fascia d’età c’è proprio la Puglia.

La formula è sempre la stessa. Le misure previste per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro e della formazione prevedono l’orientamento con colloqui personalizzati, percorsi di formazione professionale per ottenere o migliorare le competenze, tirocini aziendali e accompagnamento al lavoro.

A questo giro la Regione avrà a disposizione 130milioni di euro da distribuire fra le 15 Ats (associazioni temporanee di scopo) accreditate per prendere in carico i Neet. Ad oggi sono circa 12mila le prese in carico nella fascia 15-29 anni. “Ci aspettiamo di intercettare un numero di profili dai 29 ai 34 anni che sia almeno la metà di quelli under 30 attualmente in carico – ha detto Monica Calzetta, dirigente sezione formazione della Regione Puglia, durante la tappa foggiana del roadtalk di presentazione della fase due di ‘Garanzia giovani” presso la biblioteca ‘La Magna Capitana’ – perché in questa fascia può accedere al programma anche chi ha in corso percorsi di formazione e di istruzione, purché sia disoccupato. E perché c’è grande sinergia fra gli enti che operano sul territorio come le Ats, i centri per l’impiego e il mondo dell’istruzione. Si tratta di un'importante opportunità anche per chi vuole diventare imprenditore di se stesso: il nostro orientamento, infatti, va anche nella direzione dell’autoimprenditorialità”.

Per saperne di più e aderire a ‘Garanzia giovani’ si può consultare il sito