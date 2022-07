Oltre 1500 neet pugliesi iscritti al nuovo programma 'Garanzia Giovani': al via le prese in carico

“Da oggi possono ripartire le azioni di accoglienza, presa in carico ed orientamento ai giovani pugliesi nell’ambito del nuovo programma Garanzia Giovani da parte delle agenzie per il lavoro accreditate alla Regione Puglia e selezionate con apposito bando. Pertanto, le ragazze e i ragazzi iscritti a Garanzia Giovani potranno rivolgersi agli Enti per queste azioni preliminari alle misure di politiche attive per il lavoro e di formazione professionale”, fa sapere l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“La possibilità di iscrizione al programma Garanzia Giovani da parte dei nostri giovani – spiega Leo – è sempre stata consentita senza soluzione di continuità. A partire da oggi, in rigoroso ordine cronologico, i circa 1500 ragazzi iscritti nelle ultime settimane saranno contattati per attivarsi per la presa in carico, il colloquio individuale, il profiling e la consulenza orientativa relativi alla nuova Garanzia Giovani”.

“Stiamo definendo con Anpal – ha concluso l’assessore - gli ultimi adempimenti tecnici necessari per dare avvio anche alle misure di formazione e di politica attiva successive alla presa in carico e contiamo di dare piena attuazione a Garanzia Giovani 2 nelle prossime settimane lavorative”.