Vigilanza armata immobili comunali, per i mercati Pinto e Cep non c'è copertura finanziaria: proroga servizio a Cosmopol e poi la gara

Prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure il contratto con la ditta Cosmopol. Niente da fare per la presenza di guardie giurate nei mercati Pinto e Cep proposta dal Servizio Attività Economiche: non c'è la copertura finanziaria

È stato prorogato fino al 15 ottobre il contratto con la ditta Cosmopol che continuerà ad occuparsi del servizio di vigilanza armata degli immobili del Comune di Foggia per altri quattro mesi, nelle more dell'espletamento della gara di evidenza pubblica.

Il dirigente del Servizio Polizia Locale, il comandante Romeo Delle Noci, per evitare l'interruzione del servizio alla scadenza della proroga di sei mesi dell'affidamento con procedura negoziata risalente a un anno fa, con propria determina, ha provveduto a un'altra proroga tecnica fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario.

L'11 giugno, il commissario prefettizio Marilisa Magno, con la delibera n.10, ha approvato il nuovo capitolato speciale d'appalto per il servizio di vigilanza armata. Il Comune, tramite gara di evidenza pubblica, intende affidare l'appalto per tre anni.

Il capitolato era già stato approvato a dicembre, dopo una ricognizione delle esigenze dei vari servizi comunali, ma successivamente il settore Attività Economiche e l'Area Tecnica avevano segnalato ulteriori sopravvenute necessità e avevano chiesto di estendere il servizio di vigilanza alla Cittadella dell'Economia, considerato l'imminente trasferimento dell'Area Tecnica nella palazzina di via Protano alle ultime rifiniture, e ai mercati Pinto e Cep.

Ne è scaturita una proposta di deliberazione per la giunta comunale datata 11 febbraio che prevedeva l'inserimento dei servizi di vigilanza aggiuntivi, ma il Servizio Finanziario ha concluso che seppure "meritevoli di considerazione, ma in misura meno prioritaria rispetto al resto dei beni da vigilare", le richieste del Servizio Attività Economiche avrebbero comportato un aumento della spesa superiore alle possibilità di copertura finanziaria. Ha espresso, dunque, parere favorevole solo per la Cittadella dell'Economia che comporta un incremento annuale di 119.659,63 euro.

Nel prospetto delle postazioni sono compresi il Teatro Giordano, il Museo Civico, la Pinacoteca, il mercato Manzoni, Posta Conca (già polizia locale), le due sedi del Comune di corso Garibaldi e via Gramsci, la villa comunale, le sedi dei Servizi Sociali e delle Politiche Abitative, la discarica Frisoli, il mercato all'ingrosso e la Cittadella. Per gli altri mercati niente da fare, non è possibile garantire la presenza delle guardie giurate.

La rimodulazione del capitolato era stata sottoposta alla Giunta comunale che però non aveva deliberato in tempo utile, prima dello scioglimento del Consiglio comunale.

Il valore presunto dell’appalto per l’intera durata del contratto (tre anni), è stimato in 3.858.050,82 euro oltre Iva e oneri per la sicurezza. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il capitolato include la clausola sociale per il mantenimento degli attuali livelli occupazioni mediante l'assunzione del personale impiegato dal vecchio aggiudicatario.

È quasi pronta anche l'ex Annona, sede della Protezione Civile comunale, in via Sant'Alfonso de' Liguori e, ultimati i lavori di ristrutturazione, si è palesata la necessità di disporre anche presso quell'immobile della vigilanza armata, per scongiurare accessi nelle fasi di trasloco e di primo re-insediamento degli uffici. La società Cosmopol non ha dato la disponibilità per l'attivazione del servizio aggiuntivo, affidato alla ditta Watchman eyes s.r.l. di Foggia, che peraltro ha proposto una tariffa oraria inferiore rispetto a quella applicata nelle altre sedi comunali vigilate dall'altra ditta.

La palazzina, che non risulta tra le postazioni della prossima gara d'appalto per il servizio di vigilanza, è stata ristrutturata con i fondi del Programma di riqualificazione urbana "da periferia a periferia" (per un importo complessivo dell’intervento pari a 1.175.000 euro), e ospiterà il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile e alloggi temporanei.