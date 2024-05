L'economia blu nelle aree marine costiere del Gargano

E’ un dato sempre più rilevante nell’economia globale, e a ricaduta sul nostro territorio, l’importanza dell'utilizzo sostenibile e responsabile delle risorse marine, promuovendo la conservazione degli oceani e la valorizzazione delle attività economiche legate al mare in modo sostenibile; ne è un esempio il Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura.

In questo contesto l’area costiera della Capitanata svolge un ruolo cruciale con la sua filiera ittica e le sue attività connesse nello sviluppo di un’economia blu sostenibile del litorale nord della Puglia, tra cui Manfredonia, Chieuti, Serracapriola, Lesina, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Zapponeta e Isole Tremiti.

Atteso che la complessità del sistema sociale, ambientale ed economico, richiede un approccio strategico, oltre che organico e collaborativo da parte di tutti gli attori coinvolti, è nata l’esigenza di creare Gal Pesca Gargano Mare S.c. a r.l, Società Consortile a Responsabilità Limitata, responsabile del percorso partecipativo e dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.

A tal fine, il gruppo di lavoro ha attivato un processo esplorativo sul territorio del nord pugliese, finalizzato alla definizione di un partenariato locale pubblico-privato, avviando un percorso partecipativo ed innovativo per incoraggiare le comunità locali ad esprimere le proprie esigenze e a presentare proposte progettuali utili per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale del costituendo Gal Pesca-Gargano Mare, da candidare al bando della Regione Puglia

Il compito di attivare il processo di indagine finalizzato alla formazione del partenariato e di costituire la società consortile Gal Pesca Gargano Mare a capitale misto, è stato affidato all’Agci Puglia, associazione che rappresenta, assiste e tutela le cooperative e le imprese sociali attive in Puglia.

L’incarico, di cui è promotrice l’Agci Puglia, è sostenuto anche da Coldiretti Puglia Impresa Pesca, Confcooperative Fedagri Pesca Puglia, Legacoop Puglia, PescAgri Cia, Unci Agroalimentare e Federpesca.

Da domani, venerdì 3 maggio, partiranno una serie di eventi finalizzati a definire una strategia di sviluppo locale nel settore della pesca, dell'acquacoltura, della biodiversità e del turismo e cultura nelle comunità marine costiere del Gargano nell’ambito del Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura.

Si parte da Lesina con la 'Piccola pesca costiera artigianale e Gestione sostenibile negli ambienti marino costieri (Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il 10 maggio appuntamento a Rodi Garganico con 'La blue economy e le comunità di pescatori: diportismo, escursionismo e gastronomia, le nuove leve di sviluppo e a Peschici con 'Eco-turismo e attività ittiche: dal mare alla tavola, opportunità per gli operatori'. Il 17 maggio a Vieste con 'Eco-turismo nella blu economy: il valore attrattivo del Gargano per il turismo esperienziale e culturale'. Il 18 a Cagnano Varano con 'Molluschicoltura e Pesca artigianale nella Laguna di Varano: governance ambientale, innovazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici. Economia blu e turismo ricreativoì. Il 24 maggio tocca a Manfredonia con 'Pesca e Acquacoltura Sostenibili per la crescita della blu economy nelle aree marino costiere del Gargano'.

L'evento finale si concentrerà sulla presentazione della strategia di sviluppo locale del GALp Gargano Mare per la pesca e l'acquacoltura sostenibili, con un particolare interesse per la crescita dell'economia blu nelle aree marine costiere del Gargano.