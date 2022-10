Quasi quattro milioni e mezzo per l'Alto Tavoliere: il Gal Daunia Rurale impegna il 100% delle risorse

Con gli ultimi due bandi in scadenza ad ottobre, il Gal Daunia Rurale 2020 ha impegnato tutte le risorse previste dalla programmazione 2014-2020, attraverso le domande di sostegno inoltrate da Enti pubblici e aziende private per oltre 4 milioni di euro. Importo a cui si aggiunge la domanda di sostegno di 90mila euro inoltrata a luglio scorso alla Regione Puglia relativamente all’azione a Regia Diretta di valorizzazione del patrimonio culturale locale.

“L’obiettivo di impegno delle risorse assegnate è stato raggiunto. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, non senza difficoltà, dato il periodo storico di crisi diffusa, commenta Pasqua Attanasio, presidente del Gal Daunia Rurale 2020. Questo risultato ha una duplice valenza: sostenere le idee degli Enti e delle imprese locali e offrire opportunità di sviluppo all’Alto Tavoliere con progetti innovativi di cooperazione e valorizzazione elaio-eno-gastronomica e turistico-culturale, per una dotazione complessiva di 4.200.000 di euro”.

Terminato il tempo delle concessioni delle molteplici proroghe, il Gal Daunia Rurale 2020 ha chiuso tutti i bandi programmati. Nel 2023 l’attività sarà mirata a supportare la chiusura degli investimenti e dei progetti degli Enti pubblici e privati, nonché la realizzazione dell’azione di sistema a Regia Diretta promossa e condotta dal Gal stesso.

“Continueremo a lavorare con e per il territorio - conclude Dante de Lallo, Direttore del Gal - affinché anche nella programmazione 2021-2027, l’approccio Leader possa essere nuovamente applicato per dare continuità al lavoro svolto in questi anni e contribuire ulteriormente allo sviluppo dell’Alto Tavoliere”.