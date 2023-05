Il G7 del 2024 si farà in Puglia

È tutto vero. Il prossimo G7 in Italia del 2024 si terrà a metà giugno in Puglia. La scelta del Premier Giorgia Meloni è ricaduta su una regione strategica per la posizione geografica. "Un significato simbolico" ha evidenziato il presidente del Consiglio dei Ministri.

"Il Sud sarà centrale. Porteremo i grandi nel sud d’Italia. In Puglia perché ha la funzione di ponte tra Occidente e Oriente". “La prossima location del G7 in Puglia è un segreto assoluto e non spetta certo a me individuarla. Spetta al Presidente del Consiglio, al Governo e probabilmente consultando le varie nazioni che dovranno partecipare all'evento. A noi spetta solo collaborare. E devo ringraziare il Governo italiano perché normalmente si va in un luogo che ha la capacità di gestire un evento del genere, che è senza precedenti nella storia della Puglia per dimensione, importanza politica e sicurezza. Sono elementi che riconoscono alla Puglia anche il fatto che c'è un dispositivo di protezione, che deriva dallo schieramento delle forze armate di terra, di mare e di aria che è tra i più importanti d'Italia”. Queste le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rispondendo alle domande dei giornalisti a proposito delle possibili location nelle quali si svolgerà il G7 del 2024, annunciato dalla premier Giorgia Meloni a conclusione del forum intergovernativo di Hiroshima.

“Ho apprezzato molto la cortesia e lo stile istituzionale del presidente Meloni perché non sono consuete. Qualunque sarà il posto scelto rappresenterà lo sforzo di accoglienza che noi facciamo verso chiunque in nome della pace e del dialogo tra le nazioni”.

Il G7 è un forum intergovernativo composto dai sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d'America, il cui peso politico, economico, industriale e militare è ritenuto di centrale importanza su scala globale.