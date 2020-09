Riapre il mercato ittico di Manfredonia. Nuova gestione dopo 4 anni di inattività. "Si volta finalmente pagina"

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha affidato la gestione del mercato ittico, situato sul Molo di Tramontana del porto commerciale di Manfredonia, alla società cooperativa Produttori Ittici Manfredonia, al termine di una procedura comparativa finalizzata all'affidamento in concessione dell'area demaniale marittima che si estende su una superficie di quasi 13 mila metri quadri.

La procedura si è completata con lo scorrimento della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione, considerata l'esclusione della società risultata prima classificata in quanto non adempiente. A partire da oggi, la società cooperativa aggiudicatrice avrà 20 giorni di tempo per completare tutti gli adempimenti previsti dalla legge, dopodiché il mercato ittico, chiuso ormai da quattro anni per il fallimento del Consorzio di gestione, potrà tornare in piena attività.

"Finalmente scriviamo la parola fine su una vicenda complessa e intricata - commenta il presidente di Adsp Mam Ugo Patroni Griffi - Proprio la complessità della procedura, determinata da una molteplicità di fattori burocratici coesistenti, ha determinato diverse fasi di stallo. Adesso si volta finalmente pagina. La flotta peschereccia sipontina, una delle più grandi di tutto l'Adriatico, avrà ora l'opportunità di mettere in atto piani strategici sinergici, a mare e a terra, per poter tenere testa al difficile equilibrio tra produzione e burocrazia; di essere in condizioni di parità con le altre marinerie organizzate e di intessere dialoghi proficui con le istituzioni nazionali e comunitarie".