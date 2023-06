Corsa contro il tempo per salvare la casa di riposo 'Anna Rizzi': "Giù le mani dai nostri anziani"

Va nella direzione di un bando pubblico il percorso per la salvaguardia e il rilancio della casa di riposo Anna Rizzi di Manfredonia, che ieri è stata al centro di un incontro organizzato dagli studenti del liceo 'Galileo Moro'. Il sindaco Gianni Rotice ha ribadito quanto sostenuto il 3 maggio scorso nell'aula consiliare, ovvero l'affidamento della gestione pluriennale ad un soggetto privato che dovrà farsi carico dei lavori di adeguamento ed accreditamento, nonché di assorbimento del personale. A tal proposito, questo pomeriggio, si svolgerà una riunione tecnica dell’Assessore Pennella, dei dirigenti Ognissanti e Di Tullo con il Commissario Forte, per accelerare il più possibile l’iter di pubblicazione del bando.

Nel frattempo, la Regione Puglia sta individuando un contributo straordinario per permettere alla struttura di far fronte alle spese correnti, garantendo la continuità del servizio per gli anziani e le loro famiglie, oltre alla tutela del diritto al lavoro delle numerose maestranze.

Nata nel 1902 e riconosciuta da Vittorio Emanuele III e Giovanni Giolitti come 'Ospizio Comunale di Mendicità', è a rischio chiusura: "La notizia ci ha scioccati, indignati e feriti" il commento in una lettera alla città degli studenti del liceo Galilei-Moro, soprattutto in qualità di nipoti di tanti nonni e anziani che presso tale struttura hanno trovato, per circa un secolo, un ambiente familiare e accogliente per vivere con dignità l’ultima stagione della loro vita.

Gli studenti, sotto la guida del prof. Illiceto e di altri docenti, si sono impegnati a mettere su un coordinamento capace di coinvolgere associazioni, movimenti, commercianti e artigiani, imprese, negozi, privati cittadini. Gireremo anche per i condomini e coinvolgeremo le parrocchie. Ad estendere l'iniziativa ad altre scuole della città. A una raccolta firme in piazza e di fondi per permettere a chi sta gestendo la struttura di pagare le spese correnti, nelle more di un intervento da parte della Regione

Lo slogan è: "Giù le mani dai nostri anziani. I giovani salvano i nonni”.

L'associazione culturale politica Manfredonia Nuova ha evidenziato come un quarto della popolazione è costituito da anziani con una tendenza sicuramente a peggiorare e che l'indice di vecchiaia per il comune di Manfredonia è di 178,1 anziani ogni 100 giovani. "Un dato quest’ultimo che ci deve far riflettere insieme alla consapevolezza della solitudine di tantissimi anziani che non possono contare sui familiari, avendo figli e nipoti fuori Manfredonia per effetto della forte emigrazione dei giovani".

La Casa di Riposo Anna Rizzi permette agli anziani autosufficienti di frequentare la chiesa, fare passeggiate e soprattutto ricevere le visite di parenti e di volontari delle tante associazioni. "Va a difesa con i denti e le unghie e se necessario possiamo tassarci con un euro a testa e chi può donare di più sarà certamente generoso, pensando che un giorno potrebbe avere bisogno della struttura. Si potrà raggiungere una bella somma da mettere sul piatto degli amministratori e spingerli ad agire. Lo dobbiamo ai nostri anziani che si sono visti sfrattare dalla loro Casa, Lo dobbiamo agli operatori generosi che li hanno assistiti, nonostante la mancata riscossione dello stipendio".