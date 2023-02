Il foggiano Faccilongo tesoriere in Puglia del Consiglio della Federazione Architetti

Nell?ultima riunione del Consiglio della Federazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Puglia è stato nominato Tesoriere il Presidente Oappc di Foggia, Francesco Faccilongo che affiancherà, insieme ad altri colleghi degli Ordini provinciali, il neo presidente Maurizio Marinazzo.

Tra le prime novità, annunciate dopo la seduta dei giorni scorsi, quella di procedere ad una modifica dello statuto vigente deliberando un allargamento del numero di componenti lo stesso organo elettivo e istituendo commissioni interne di lavoro, che operino su temi specifici e di interesse della categoria, raccordando iscritti e ordini provinciali.

?Abbiamo la necessità di raccordarci tra i vari Ordini provinciali per poter condividere azioni comuni?, commenta Francesco Faccilongo. Una delle problematiche di cui si occuperà immediatamente la Federazione è quella dell?ennesimo intervento da parte della Corte Costituzionale, che ha cancellato i primi tre articoli della legge regionale pugliese sul piano-casa. Gli architetti ribadiranno i rilievi sin qui fatti e richiederanno, come peraltro previsto dalla normativa regionale, il coinvolgimento di ordini, associazioni di categoria e ambientaliste. Altri temi saranno quelli della non più rinviabile revisione del prezzario regionale, fortemente carente in diversi settori della filiera dell?edilizia, quale il restauro e la riqualificazione urbanistica.