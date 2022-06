Francesco, il musicista che ha trasformato le sue passioni in lavoro: "Da quattro anni faccio il liutaio"

Confucio disse "Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno nella tua vita". Così ha scelto di fare Francesco Del Pozzo, 25enne foggiano, trasformando la sua passione per la musica e per la lavorazione del legno, in un lavoro, quello del liutaio. Da 4 anni, Francesco ha aperto un suo laboratorio dove trasforma un'asse di legno in una chitarra. "A Foggia ho avuto un buon riscontro, anche da parte di musicisti professionisti anche se non c'è una grande conoscenza della manutenzione che deve ricevere uno strumento. Mi piacerebbe incentivare e far capire quando è il momento in cui una chitarra va settata".