Francesco Capacchione nuovo presidente provinciale di Copagri

Il Consiglio Generale della Copagri Provinciale di Foggia, riunitosi questa mattina, ne ha deliberato l’elezione all’unanimità; il Consiglio Generale ha anche sottolineato

come la Presidenza di Leonardo Paparella sia stata tra le migliori di sempre, con ottimi risultati politici e di crescita degli iscritti.

Francesco Capacchione, attuale Presidente del Gal Tavoliere, dopo aver ringraziato Leonardo Paparella per l’ottima attività svolta, ha enunciato alcune linee programmatiche per il futuro; tra le attività previste ha annunciato il forte impegno dell’Organizzazione nei prossimi mesi, attraverso progetti di sviluppo mirati, finalizzati all’apertura di nuove Sedi sul territorio provinciale che sappiano intercettare i bisogni e le esigenze del mondo dei produttori agricoli in maniera sempre più capillare. In

calendario vi sono una serie di iniziative da mettere in campo per rendere maggiormente competitive le Aziende Agricole, dai Contratti di Filiera appena banditi dal Mipaaf, alle iniziative sull’Agrovoltaico e sul Biologico, settori dove ci si è già portati avanti con il lavoro, grazie alla costituzione di due società da parte della Confederazione Nazionale.

Capacchione ha rimarcato il suo impegno nell’azione politica atta alla ricerca di una collegialità matura, da perseguire attraverso una interlocuzione costante con le Organizzazioni agricole. A Francesco Capacchione le congratulazioni dell’intera Organizzazione che, come sempre, opererà al suo fianco con lealtà e dedizione.