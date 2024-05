Formedil Cpt Foggia: Massimo Lanotte è il nuovo presidente

Il Formedil Cpt Foggia ha un nuovo presidente: è l’Ing. Massimo Lanotte, cinquantadue anni imprenditore di una società che dal 2009 opera nel settore delle infrastrutture e costruzioni generali.

La Scuola Edile nasce nel 1960 ed è un Ente Bilaterale costituito dall’Associazione Imprenditoriale Ance Foggia e dalle Organizzazioni Sindacali territoriali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, appartenenti al settore delle costruzioni.

Il Formedil Cpt Foggia è accreditato presso la Regione Puglia per la formazione professionale continua e permanente, formazione superiore, apprendistato e promuove progetti di ricerca e di formazione nel campo dell’edilizia, del restauro, della sicurezza e della qualità applicata al settore delle costruzioni.

Con la nomina di Lanotte alla presidenza, nell’Assemblea del 27 maggio cambia anche il nuovo asset del CdA dell’Ente paritetico, con l’entrata dei nuovi consiglieri in rappresentanza di Ance Foggia i sigg.: Alberto Pio Biancofiore, Giuseppe Di Lascia e Daniele Chierici. Designato da parte delle Organizzazioni Sindacali (Fillea Cgil) Graziano Gorla.

Sono riconfermati in qualità di consiglieri Giuseppe Galano, Egidio Cifaldi, Luigi Amorico, Severino Minischetti, Vincenzo Pecoriello e Savino Tango.

Si ricostituisce il Comitato di Presidenza dell’Ente Paritetico Bilaterale, composto dal neopresidente e dal vicepresidente, di nomina sindacale, nella persona di Giuseppe Villani.

Lanotte, nel ricevere l’incarico, ha ringraziato le Parti sociali per la fiducia accordata e il presidente uscente, Ivano Chierici per l’ottimo lavoro svolto.

Formazione capillare ed incisiva, maggior dialogo con gli organismi istituzionali preposti a tutelare la salute nei luoghi di lavoro, questi gli obiettivi di massima che caratterizzeranno il mandato presidenziale. “Porterò avanti – afferma Lanotte – una presidenza fortemente concentrata su una presenza fattiva ed una voglia di fare in grado di innalzare sempre più e con qualità i livelli formativi sul fronte della sicurezza negli ambienti di lavoro”. “Proprio su questo campo m’impegnerò – continua – affinché aumentino le visite tecniche di carattere consulenziale nei cantieri edili, per lavorare in sicurezza attraverso uno spirito di grande apertura e collaborazione con gli Enti istituzionali, quali Inail, Ispettorato del Lavoro, Asl e Prefettura, che sul territorio provinciale operano sostanzialmente come noi per la diffusione della cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

“Ritengo – aggiunge il presidente del Formedil Cpt Foggia – che l’interazione ed il confronto con essi sia un elemento essenziale. Saremo dunque, come Scuola Edile, animati da senso compartecipativo perché l’interazione, l’impegno collettivo, inquadrato sempre in ottica costruttiva, può, a mio avviso, essere l’arma vincente per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi”.

L’offerta scolastica di alta qualità, grazie alle collaborazioni con l’Università degli studi di Foggia, gli Istituti Tecnici della Provincia di Foggia, gli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Foggia consentirà ai tecnici ed ai lavoratori di avere particolare attenzione non solo sulla salute e sicurezza nei cantieri ma anche, alle nuove tecniche innovative che gli studi professionali e le imprese saranno obbligati ad attivare per rimanere competitivi nel settore.

“Il mondo delle costruzioni è alla costante ricerca di personale qualificato e specializzato – afferma il presidente Lanotte –. Per questo motivo, la Scuola Edile di Foggia è impegnata a formare giovani professionisti, altamente preparati. Attraverso corsi della durata di 600 e 800 ore di formazione, lo studente acquisisce le competenze e le qualifiche necessarie per lavorare nel settore. Sono percorsi formativi che trasferiscono agli allievi la professionalità di base per un ingresso nel mondo delle costruzioni mediante l’apprendimento delle diverse tecniche, nella nostra scuola che offre strumenti di ottimo livello e insegnanti molto preparati. Un percorso che valorizza le competenze e le risorse del territorio, con la possibilità di sviluppare attività volte alla crescita e all’innovazione del settore".