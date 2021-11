Alla Capitanata 7,5 milioni per abbattere la Tari delle attività chiuse causa Covid, Faro: "I Comuni li utilizzino al più presto"

Ammontano complessivamente a 7.500.552,87 euro le risorse concesse ai comuni della provincia di Foggia a valere sul fondo finalizzato alla riduzione della Tari in favore delle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni causa Covid, e la deputata M5S Marialuisa Faro invita i Comuni che non lo avessero giù fatto a "utilizzare queste risorse al più presto possibile".

Le agevolazioni sono contenute nell'articolo 6 del Sostegni bis. "Il M5S al governo del Paese non è mai stato uno spettatore passivo. Anzi, al contrario, è sempre stato in prima fila a sostenere tutte le categorie colpite dalla pandemia, tra cui le imprese e le attività commerciali - afferma la deputata - Anche nel Governo Draghi, con il vice ministro dell’Economia, Laura Castelli, abbiamo continuato sulla strada tracciata durante il Governo Conte Bis, per contenere gli effetti economici delle chiusure obbligatorie".

È lei a ricordare come i comuni della Provincia di Foggia siano stati destinatari dell’importo complessivo di 7.500.552,87 euro con alcuni esempi: a Manfredonia sono stati assegnati 334.867,92 euro; a San Severo 374.810,41 euro; a Cerignola 568.216,75 euro; a Lucera 244.837,6 euro; a Candela 13.088,13 euro. "Si tratta di un intervento che serve a dare una boccata d’ossigeno alle realtà produttive del nostro territorio ed è frutto di una politica concreta volta a rispondere all’esigenze dei cittadini".