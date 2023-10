La Provincia si gode i fondi del Pnrr, ma dal Governo arrivano i tagli

Nemmeno il tempo di esultare per le procedure delle 37 gare d'appalto per un importo di circa 79 milioni di euro provenienti dal Pnrr, che il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, lamenta il taglio di ulteriori 50 milioni di euro alle province italiane da parte del governo, "mentre la spesa continua a crescere anche a causa dell'inflazione" evidenzia.

Eppure, spiega il numero uno di Palazzo Dogana, soltanto qualche settimana fa, all'assemblea nazionale Upi, erano state promesse risorse in più. "Siamo al paradosso. Ci aspettavamo che la legge di Bilancio traducesse in fatti quelle promesse fatte dal Governo, anche dopo il riconoscimento delle Province come enti essenziali per il Paese espresso dal Presidente Mattarella; invece assistiamo al teatro dell’assurdo".

Il sindaco di Vieste ha convenuto su quanto ha detto il presidente dell'Upi, Michele De Pascale, ovvero che fare cassa sui territori potrebbe aggiungere nuove tensioni che potrebbero avere ripercussioni sui cittadini. "Questi si aggiungono ai 150 milioni già tagliati nelle manovre precedenti, per il triennio 2023-2025, che incideranno in maniera nefasta sui bilanci, già fortemente in difficoltà, dell’Ente"

Nobiletti confida ugualmente che il Governo mantenga gli impegni assunti, ovvero di assegnare al comparto, fino al 2031, 438 milioni, utili agli enti a raggiungere l’equilibrio di bilancio rispetto ad uno scenario di squilibrio stimato di 842 milioni di euro dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Intanto Nobiletti ha fatto il punto sulle gare bandite e aggiudicate quest'anno dalla Stazione Unica Appaltante, fondi suddivisi per 47.423.295,52 di euro a progettazioni e lavori della Provincia di Foggia, per € 21.837.285,06 in nome e per conto del Comune di San Severo, per € 721.047,39 per il Comune di Lucera, per € 7.548.004,53 per il Comune di Torremaggiore e per € 1.424.680,98 per il Comune di Vieste.

Il lavoro svolto dal Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia, guidato dall’ing. Giuseppe Cela, è la sintesi di un intenso sforzo di collaborazione, sintonia ed impegno tra la Provincia di Foggia e gli Enti aderenti alla S.U.A. Sono stati ampiamente rispettati i tempi di esecuzione delle procedure e la loro regolarità delle stesse, testimoniata dalla totale assenza di contenziosi, portando beneficio all’intera comunità del territorio della Provincia di Foggia.