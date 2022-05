Fondi Pnrr, mancano risorse adeguate per gestirli e utilizzarli: "Assumete!"

Secondo Pino Gesmundo c'è il forte rischio che le risorse del Pnrr in arrivo soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, non vengano adeguatamente sfruttate perché non ci sarebbe personale adeguato: "Nel tempo non si è investito in formazione e non ci sono state le assunzioni, un blocco del turn over che ha impedito le pubbliche amministrazioni di efficientarsi". Il sindacato, quindi, questa mattina ha chiesto di accelerare i processi di stabilizzazione.

C'erano tutti gli eletti Cgil di Capitanata nelle rappresentanze sindacali unitarie di sanità, scuola, funzioni locali e funzioni centrali, a Foggia, nella sede della Provincia di via Telesforo, dove questa mattina il sindacato - con la Funzione Pubblica e la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza - ha fatto il punto sulla stagione dei rinnovi contrattuali nel capoluogo e in tutta la Capitanata, alla presenza dei vertici Pino Gesmundo, Maurizio Carmeno, Mario La Vecchia e Angelo Basta.

La stagione dei rinnovi contrattuali, in provincia di Foggia, riguarda direttamente circa 10mila lavoratori della pubblica amministrazione e altri 15mila del settore della scuola e dell’università. "Occorrerà mettere mano anche ai contratti integrativi, alle progressioni di carriera, ai sistemi indennitario e di valutazione, oltre che alla riclassificazione del personale. La stagione dei rinnovi contrattuali è fondamentale anche e soprattutto alla luce del lavoro decisivo nel quadro del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sta già impegnando al massimo delle loro possibilità i dipendenti pubblici".

Nella stagione più calda dei rinnovi contrattuali, un ruolo determinante spetterà agli eletti nelle Rsu. Le elezioni del 5-6 e 7 aprile hanno consegnato alla Cgil un grande onore e una enorme responsabilità, quella di essere il primo sindacato per numero di eletti all’interno delle rappresentanze sindacali unitarie. "I numeri sono importanti, e lo sono perché permetteranno a Fo Cgil e Flc Cgil di lavorare con ancora più incisività e determinazione alle stabilizzazioni, alla nuova fase contrattuale, ai diritti di ogni singola lavoratrice e di ogni lavoratore di tutti i comparti e di ogni ambito. La Cgil lo farà, come sempre, unitariamente, nell’ambito confederale perché i sindacati sono più forti e determinanti quando affrontano le lotte sindacali uniti e compatti. Una compattezza che può e deve essere un valore aggiunto per tutti, innanzitutto per lavoratrici e lavoratori che vogliono veder vincere le loro legittime istanze, anche negli interessi dei cittadini e del miglior funzionamento della cosa pubblica"