Isole minori: oltre 100mila euro per la promozione turistica delle Tremiti

Ben 106.908 euro alle Isole Tremiti per interventi di promozione turistica ed attrazione degli investimenti. È quanto prevede il decreto datato 24 maggio 2023, a firma del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie guidato dal ministro Roberto Calderoli, che approva un secondo elenco dei comuni ammessi al finanziamento del Fondo per il triennio 2021-2023.

Quattro milioni di euro il plafond complessivo, suddiviso per i comuni di diverse regioni che ne hanno fatto richiesta e presentato i relativi progetti. “Ringraziamo il ministro Calderoli per l’attenzione alle Isole Tremiti e, più in generale, ai territori delle cosiddette isole minori” affermano in una nota congiunta il segretario provinciale della Lega Daniele Cusmai e il segretario delle Diomedee Gabriele Fentini. “Si tratta di risorse preziose per lo sviluppo del territorio, finalizzate a colmare i divari nell’interesse dei cittadini, che hanno tutto il diritto a ricevere dei servizi adeguati” concludono.