Fino a 30mila euro per chi apre una attività nel centro di San Severo

Fino a 30mila euro per chi decide di avviare (e mantenere per almeno 5 anni) una attività commerciale nel centro di San Severo. E’ l’opportunità fornita dal Fondo Comuni Marginali. Per partecipare è possibile presentare l’apposita istanza, da mercoledì 10 agosto e fino al 30 settembre.

Nel dettaglio, il Comune di San Severo, infatti, è assegnatario per il triennio 2021-2022-2023 di un contributo finanziario di € 890.226,97 e si è stabilito di destinare il contributo messo a disposizione nell’Annualità 2021, pari a € 296.742,323, nella misura del 100% alla categoria d’intervento di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) “concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese” del Dpcm del 30/09/2021.

Con successiva determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico contenente i requisiti dei soggetti ammessi a partecipare, le modalità di assegnazione del contributo ai soggetti beneficiari e di formazione della relativa graduatoria, nonché le altre condizioni relative agli obblighi a carico del beneficiario, revoche del contributo e azioni monitoraggio e di controllo. L’avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati ad avviare delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa da insediarsi all’interno del centro storico identificato con la zona A2 “Nucleo Antico” del vigente Piano urbanistico generale (Pug).

Le proposte saranno ammesse a contributo in ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di proposte ammesse in numero insufficiente, le risorse residue saranno attribuite alle proposte ammissibili a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I punteggi saranno assegnati con riferimento alla qualità del progetto di investimento, al settore e all’ubicazione dell’attività, alle attività imprenditoriali avviate da giovani imprenditori e da donne. Si ricorda che l’importo massimo del contributo per beneficiario è di € 30.000,00 e che l’attività dovrà essere mantenuta in esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data di dichiarazione di inizio attività.