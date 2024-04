Foggia vuole tornare a volare direzione Torino, la tratta inspiegabilmente cancellata: chiesti due collegamenti

Sergio Venturino, presidente dell'associazione 'Mondo Gino Lisa', ha inviato una lettera aperta al Governatore della Puglia Michele Emiliano, all'assessore e vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese, al presidente e al direttore di Adp, Antonio Maria Vasile e Marco Catamerò, al presidente e al direttore commerciale della Lumiwings, Dimitrios Kremiotis e Chiara Rebughini, per chiedere la riattivazione del collegamento aereo bisettimanale Foggia-Torino a partire dal 31 maggio 2024.

Venturino: "Riattiviamo il Foggia-Torino"

"Siamo stati spesso al vostro fianco per far decollare al meglio lo scalo di Viale degli Aviatori a Foggia, supportandovi nelle scelte non semplici che si sono dovute compiere in questi 18 mesi circa trascorsi dall’inizio dell’attuale esperienza di volo. Ed abbiamo intenzione di rimanerci...non è affatto semplice da un lato spingere l’utenza all’utilizzo del mezzo aereo da Foggia e dall’altro spiegare le scelte che si sono susseguite nel corso del tempo, spesso difficili da digerire. Ma è anche vero che non riteniamo affatto corretto credere che la gente sia sempre “solo pronta a lamentarsi”, poiché spesso dietro le lamentele si celano degli spunti di miglioramento che è sempre opportuno considerare, quantomeno nella valutazione di più opzioni rispetto alle varie azioni da poter compiere

A nostro avviso la chiusura anche della tratta per Torino ha evidentemente rappresentato il superamento di un limite oltre il quale forse era più favorevole non procedere. Torino, come Milano, ha sempre rappresentato uno “zoccolo duro” per lo scalo foggiano. E gli effetti che si sono prodotti hanno avuto delle cause, che è corretto analizzare e non ignorare. Probabilmente sarebbe stato preferibile lavorare su una riprogrammazione di frequenze e giorni, al posto di procedere con un’eliminazione della tratta. Anche perché è difficile non avere alla mente dichiarazioni dei mesi precedenti in cui si affermavano gli ottimi risultati di tale tratta, tali da giustificare anche un aumento della frequenza.

Per questo chiedo la riattivazione dei collegamenti aerei con Torino, con un operativo bisettimanale svolto il venerdì pomeriggio e il lunedi mattina presto a partire dal 31 maggio 2024, senza intaccare le rotte con Linate, Malpensa e Orio. Questo nuovo operativo potrebbe contare su una maggiore efficienza dei costi (due voli andata e ritorno a settimana, solo circa 480 posti a settimana da mettere in vendita) e su una stagione estiva/turistica in arrivo che avrà sicuramente una maggiore domanda.

Il collegamento svolto a cavallo del weekend agevolerà tutti quei passeggeri che d’estate si muovono per turismo e che potranno avere a disposizione un collegamento aereo tra il Piemonte e l’Area Vasta, non più disponibile dopo l’eliminazione anche delle precedenti rotazioni su Milano Malpensa.

L’operativo proposto non collide in alcun modo con quello attualmente già in vendita su Linate, Malpensa e Orio al Serio e permette anche eventualmente un’economia di costi, potendo svolgere il tutto con un solo velivolo, come fatto fino ad oggi.

Superata l’estate, auspichiamo un anticipo di orario al mattino su Linate e, perché no, una doppia rotazione giornaliera che permetta un ritorno in giornata dallo stesso scalo"