La ministra per l'agricoltura e l'ambasciatrice canadesi a Foggia: visita a una delle aziende più produttive della Capitanata

Una missione conoscitiva e di approfondimento delle realtà produttive della Puglia in generale e della Capitanata in particolare quella che ieri ha interessato l’azienda agricola Bisceglia.

A visitare a questa importante realtà imprenditoriale di Confagricoltura Foggia è stata una delegazione proveniente dal Canada, guidata dalla Ministra per l’agricoltura e l’agroalimentare del paese nord americano, Marie-Claude Bibeau e dall’ambasciatrice canadese in Italia, Elissa Golberg.

Ad accompagnare la delegazione canadese, che comprendeva anche esperti di settore, i vertici dell’associazione di categoria, a partire dal presidente provinciale e componente della Giunta nazionale, Filippo Schiavone. L’azienda Bisceglia, una delle più importanti del territorio per estensione, è un esempio di quello che si intende per multifunzionalità in agricoltura. Specializzata nella produzione di olive e olio, è anche un agriturismo (“Giorgio”) oltre che azienda produttrice di grano duro e spinaci e trasformatrice di agrumi in marmellate.

“La cordiale mattinata trascorsa ieri è stata una prima occasione di confronto che è da considerare – ha rimarcato il presidente Schiavone – solo l’inizio di una interlocuzione che ci auguriamo proficua per tutta l‘agricoltura di Capitanata. La visita odierna ci ha fornito l’opportunità di aprire un canale di dialogo diretto con un Paese, particolarmente rilevante nello scacchiere agricolo mondiale, che può diventare sempre più un ricco mercato di sbocco per alcune produzioni tipiche del nostro agroalimentare di qualità”.

Infine, il presidente Schiavone ha ringraziato l’azienda agriturismo “Giorgio” in Mattinata per la consueta disponibilità ed ha espresso, anche raccogliendo il lusinghiero giudizio della Ministra dell’Agricoltura Marie-Claude Bibeau e dall’ambasciatrice canadese in Italia, Elissa Golberg, le più vive congratulazioni per questa straordinaria realtà produttiva.