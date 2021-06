L'estate sta arrivando, i foggiani pensano alle vacanze: Salento e Gargano le mete più gettonate, ma c'è chi resta a casa

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi può, preferisce non allontanarsi dalla provincia di Foggia. C'è chi sceglie città d'arte come Roma e Firenze "perché rispetto al mare costano di meno"

I foggiani si apprestano a vivere la seconda estate pandemica. E se quella del 2020 rappresentò una sorta di 'tregua' prima delle due successive ondate, l'estate del 2021 ha il sapore della speranza. Ad alimentarla, rispetto a un anno fa, è la presenza del vaccino. Molti foggiani, pertanto, stanno già pianificando le proprie vacanze. C'è una buona parte che preferisce restare in zona, spostandosi sul Gargano. Qualcun altro ha scelto la sponda opposta della Puglia, il Salento. Non mancano, come sempre, gli indecisi.

Ma c'è anche chi, per paura del contagio e, peggio ancora, per la mancanza di lavoro, è destinato a trascorrere l'estate in città.