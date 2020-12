Qualità fa rima con solidarietà: Campagna amica lancia 'La spesa sospesa' per aiutare le famiglie indigenti

Con la ‘Spesa Sospesa’ degli agricoltori di Campagna Amica, vengono raccolti e donati alle famiglie indigenti frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, olio e legumi, attraverso le parrocchie, i Comuni e gli enti caritativi. "Si tratta di un risultato ottenuto grazie alla generosità degli agricoltori, dei frequentatori e sostenitori delle fattorie e dei mercati di Campagna Amica che continuano a lavorare, anche con consegne a domicilio, per non far mancare cibi di qualità sulle tavole dei pugliesi", spiega Rosanna Postorino, segretario provinciale Coldiretti Giovani Impresa Foggia.

Coldiretti Puglia ha anche lanciato il 'BrasciolaDay. Si tratta di un momento di confronto e analisi a beneficio dei consumatori i quali, attraverso il contributo di esperti e nutrizionisti, possono conoscere le proprietà salutistiche della carne made in italy, oltre alla storia dell'allevamento e la corretta etichettatura. Inoltre, i cuochi di Campagna Amica regaleranno delle ricette per cucinare a regola d'arte la carne a km zero.

A causa della pandemia, in Puglia si è ridotto molto il consumo di carne, a causa della chiusura dei 20mila ristoranti e 876 agriturismi, e dal sostanziale blocco degli approvvigionamenti. Da qui l'iniziativa BrasciolaDay, che punta alla valorizzazione della carne a km zero. "Il cliente ha preferito rivolgersi alla grande distribuzione e alla carne estera, per via del costo nettamente più basso rispetto alla carne a km zero", spiega Domenico Bianchi, macellaio di Campagna amica.