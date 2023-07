Saldi estivi 2023, tutto quello che c'è da sapere per fare acquisti senza brutte sorprese

Le previsioni sono rosee: in occasione dei saldi estivi (che quest’anno inizieranno in tutta Italia il 6 luglio mentre il 14 nella provincia autonoma di Bolzano), gli Italiani spenderanno di più rispetto all’anno scorso. Merito – come conferma Confesercenti – della primavera più fredda del solito che ha frenato gli acquisti di capi e calzature per la bella stagione, ma anche voglia di compensare le restrizioni subite durante l’inverno a causa del caro-vita. Una rinascita che tradotto in numeri vale 3,4 miliardi di euro (contro i 3,1 dell’estate 2022). Il che significa che ogni famiglia avrà a disposizione un budget medio di 220 euro contro i 202 dell’anno scorso. E ci sarà persino chi spenderà più di 300 euro. Tutto pur di portare a casa l’affare della stagione entro il 15 settembre (è questa la data di fine saldi per la Puglia).

Complice anche le nuove regole che dallo scorso 2 aprile sono andate ad integrare il ‘Codice del consumo’ in vigore dal 2006 e che prevedono regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite on line, e sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette. La più importante riguarda l’obbligo da parte dei negozianti di indicare, oltre al prezzo finale e alla percentuale di sconto, non più il prezzo di listino ma quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Regola che andrà rispettata anche con il progredire della percentuale di saldo nelle settimane successive, e alla quale dovranno attenersi anche le piattaforme di e-commerce pena una multa fino a 3mila euro.

“Sono particolarmente soddisfatto - ha detto il presidente di ‘Federazione Moda Italia’ Giulio Felloni – per la scelta operata per la prima volta in Italia da tutte le regioni di partire giovedì 6 luglio con i saldi estivi evitando così un’inutile concorrenza tra territori. Saranno saldi importanti per i consumatori e ci aspettiamo una crescita delle vendite di circa il 5% rispetto al 2022”.

“Si tratta di un momento molto atteso sia dai nostri commercianti sia dai cittadini – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – di una occasione per sostenere la ripresa del commercio e supportare le attività commerciali dopo anni difficili a causa della pandemia. Invito tutti i pugliesi a favorire il commercio di prossimità, perché ciascuno di noi contribuisca a sostenere il tessuto economico locale”.

A prescindere dalle novità del Codice, è bene ricordare che gli sconti devono riguardare capi della stagione corrente e non delle collezioni degli anni precedenti, che i pagamenti possono essere effettuati con la carta di credito, ma che la prova dei capi è a discrezione del negoziante come anche il cambio, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme: in questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Infine, meglio diffidare degli sconti eccessivi (quelli oltre il 50%) e servirsi nei propri negozi di fiducia.