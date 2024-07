Per chiunque voglia portare un saluto ai pellegrini di Valencia e ai sacerdoti guida don Vicente Carrascosa e don Vicente Ballester y Jesus Escrig, i luoghi di accoglienza previsti sono: 20 luglio: Panni al Palazzetto dello Sport dalle 17; il 21 luglio a Lucera, al Palazzetto dello Sport, sempre dalle 17 e il 23 luglio a San Marco in Lamis presso il Convento di San Matteo alla stessa ora.

“Il turismo religioso è diverso da quello tradizionale: è più pensato, lento e calibrato sui bisogni e le attese delle persone; i pellegrini hanno bisogno di vedere non solo le bellezze architettoniche e paesaggistiche, ma anche comunità che vivono e crescono nei territori di destinazione e noi abbiamo dato loro ciò che cercavano. Voglio ringraziare, quindi, le Amministrazioni di Lucera, San Marco in Lamis e Panni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto di accoglienza aderendo appieno al concetto di comunità”, ha concluso la Palese.

Saranno 120 i pellegrini spagnoli che troveranno accoglienza nei Comuni di Panni, Lucera e San Marco in Lamis, tappe del 'Cammino di Padre Pio' che i viandanti compiranno partendo da Pietrelcina, paese natale del Santo con le stimmate.

In arrivo 120 spagnoli da Valencia: in viaggio per il 'Cammino di Padre Pio'