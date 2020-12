L'internalizzazione del 118 è realtà: dal 1° gennaio le rimanenti postazioni firmeranno il contratto con Sanitaservice

“In un periodo estremamente complicato come quello che stiamo vivendo, con la pandemia da Covid 19 che sta mettendo a dura prova tutto il nostro sistema sanitario, c’è poco da esultare, ma non possiamo che essere felici per la definitiva internalizzazione del 118 nella provincia di Foggia”.

Comincia così la nota dell'Unione Sindacale di Base nella quale si annuncia l'internalizzazione delle rimanenti 19 postazioni (18 più un'automedica) del 118 sinora gestite da associazioni di volontariato. I lavoratori firmeranno il contratto di lavoro con Sanitaservice Asl Foggia: "In questa lunga, controversa e dura lotta (durata oltre 10 anni) che i Lavoratori, la USB, e i Volontari del 118 avevano intrapreso, c’è tutta la verità che ci portiamo appresso da anni e condizionano tutta la nostra attività: La lotta paga, sempre”, aggiunge Santo Mangia dell’Usb.

“Il momento storico (e tale è, visto le condizioni del servizio 118 sugli altri territori nazionali) meriterebbe una grande esultanza e un ringraziamento per tutti quei protagonisti che hanno contribuito a far sì che venisse messa la parola fine ad oltre un decennio di precarietà e sofferenza di centinaia di Lavoratori, che comunque hanno sempre garantito, con il loro lavoro, la vicinanza ai cittadini nel momento del maggior bisogno. Un ringraziamento particolare i Lavoratori lo riconoscono al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha avuto la sensibilità di ascoltare le loro ragioni e la capacità di tornare anche sulle proprie decisioni, comportamento non scontato per un politico. Altro ringraziamento al Direttore Generale dell’ASL Foggia Vito Piazzolla uno dei pochi manager pubblici a crederci sino in fondo nel progetto, a essere vicino alle rivendicazioni dei Lavoratori e a scontrarsi spesso contro i tanti che lo tentavano a mollare”.

"Come Usb e lavoratori del 118 – aggiunge il componente dell’esecutivo di Usb Foggia - non possiamo che essere orgogliosi di una lotta che abbiamo ritenuto, da sempre, giusta e meritevole di essere vissuta perché come sindacato USB abbiamo sempre rivendicato che tutti i servizi rivolti ai Cittadini, a cominciare dalla sanità, debbano essere gestiti dal servizio pubblico. Non possiamo celebrare questo grande evento così come vorremmo ma, siamo sicuri, che i Lavoratori, entrati a far parte del mondo del lavoro pubblico, continueranno a svolgere il proprio lavoro sempre con passione e dedizione verso i Cittadini. Oggi la Asl Fg ha posto una pietra miliare sulla fattibilità di un ritorno della gestione in proprio dei servizi esternalizzati, mettendo la parola fine ad un ventennio intriso di bugie sul risparmio di gestione, bugie sul privato che è meglio del pubblico e chiudendo, definitivamente un passato fatto anche di ruberie sui servizi esternalizzati”.