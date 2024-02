Il Comitato Gino Lisa incontra la Commissione Ambiente e Territorio: "Comune sia una guida per lo sviluppo del suo scalo"

Lo sviluppo del Gino Lisa è stato al centro dell'incontro avvenuto lo scorso 20 febbraio tra una delegazione del Comitato Vola Gino Lisa e la 3^ Commissione Consiliare Ambiente e Territorio, al fine di sollecitare la stessa a investire il Comune di Foggia in alcuni opportuni interventi politici e tecnici. L'incontro ha dato seguito alla precedente interlocuzione avvenuta tra la sindaca Episcopo e il Presidente del Comitato, durante il quale sono state poste le basi per un futuro tavolo tecnico istituzionale permanente.

Diversi i temi dibattuti, a partire dalla pista di volo di 2000 metri non ancora utilizzabile per intero "a causa di alcune criticità che insistono sulla stessa (verosimilmente manufatti abusivi) e per le quali sarebbe opportuno fare chiarezza con il management di Aeroporti di Puglia al fine di comprenderne la natura e se sussiste una sola competenza d’intervento del Comune di Foggia o se vi sia una distinta competenza di altro soggetto o addirittura la necessità di investire comunque, contestualmente oltre al Comune anche altri soggetti istituzionali ivi compresa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia", fa sapere il presidente del comitato Maurizio Antonio Gargiulo.

Tra i punti più importanti, quello legato alla viabilità e alla messa in sicurezza del tratto di Viale degli Aviatori: il comitato ha messo in evidenza la necessità, in prossimità dell'ingresso e dell'uscita dall'aeroporto, della realizzazione di eventuali rotatorie o altro atte a favorire l’ingresso e l’uscita dallo stesso e da qualunque direzione si giunga e per entrambi i sensi di marcia. Si è inoltre suggerita la possibilità di installare all'interno del sedime aeroportuale di una velostazione che potrebbe favorire ed incrementare, previo parere positivo di Aeroporti di Puglia Spa, un settore particolare legato proprio alla crescente passione del ciclo turismo specie nella nostra bellissima provincia, cosa che renderebbe Foggia (pensate un po') anche una delle prime realtà aeroportuali in tal senso, avendo la possibilità di connettere ed integrare l’uso della bici con quello del treno e dell’aereo. Il focus si è poi spostato su temi ancora più caldi, in primis la possibilità di valutare l'allungamento della pista: "Oltre ad aumentare chiaramente la potenzialità di questo scalo andrebbe a migliorare molti aspetti connessi alla stessa sicurezza (fatto questo non irrilevante); tale allungamento però è notoriamente legato ai lavori che dovranno essere avviati sulla statale 16", evidenzia Gargiulo.

"Abbiamo poi evidenziato che sussiste la necessità di sollecitare la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia Spa a riconsiderare l’iter della continuità territoriale, più spesso invocato nel tempo dal territorio, che oltre a garantire un futuro stabile al traffico aereo andrebbe a sostenere anche una riduzione dei costi dei biglietti, rendendo ancora più competitivo l’aeroporto di Foggia, oltre a facilitare, a nostro avviso, anche l’iter dell’inserimento dello scalo tra gli aeroporti d’interesse nazionale (passaggio non ancora formalizzato) e di conseguenza dell’insediamento anche del distaccamento dei vigili del fuoco. Attualmente è noto che il nostro è un aeroporto Sieg (servizi d’interesse economico generale) che beneficia di contribuiti pubblici regionali a sostegno però delle perdite della compagnia Lumiwings e non dell’utente consumatore e questo in un territorio in cui il PIL non spicca certamente per valori alti", ha aggiunto il presidente del Comitato.

Capitolo biglietti: il Comitato ha riportato all'attenzione la questione relativa alla carenza di ogni tipo di convenzione tra la Lumiwings e le varie categorie, dalle forze dell'ordine agli ordini professionali, fino ad arrivare al mondo universitario e ai giovani in senso più ampio. In ultimo si è posta all’attenzione della Commissione dell’esistenza di un’addizionale comunale sull’imbarco che spetterebbe al Comune di Foggia su ogni biglietto venduto; così sì è discusso su come poter far riutilizzare tale importo per sostenere la pubblicità (dunque la conoscenza) degli attuali voli di linea dall’aeroporto di Foggia.

"Un incontro a 360 gradi - spiega Gargiulo - nel quale abbiamo potuto mettere sulla bilancia una serie di spunti di riflessione per la Commissione che, per onore della verità, ci ha ascoltato con molta attenzione e si è impegnata a fare sue le questioni (questioni che, attenzione, non sono nostre ma dell’aeroporto di Foggia), chiaramente nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, dei propri poteri ma anche e soprattutto come organo di sollecito per chi è titolato a risolvere alcune criticità. Abbiamo ribadito come il Comune di Foggia debba avere un ruolo importante, di guida per lo sviluppo del “Suo” scalo e che debba vigilare affinché la Regione ed Aeroporti di Puglia Spa (gli attuali gestori) facciano sempre di tutto per rendere questo scalo funzionante e competitivo nel tempo, considerati i trascorsi e le passate discutibili scelte politiche che ne hanno rallentato e in alcune occasioni ostacolato la crescita in luogo di un sistema aeroportuale forzatamente più ristretto ed esclusivo".

Secondo il Comitato lo sviluppo paventato dell’hub energetico presso lo scalo di Foggia deve essere sicuramente un passaggio da monitorare e chiarire "affinché ogni ritorno di qualsiasi natura ricada esclusivamente sullo sviluppo dello scalo del Gino Lisa e non anche al Gino Lisa (differenza rilevante a nostro umile avviso)".