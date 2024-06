La 'nuova' Ipercoop di Foggia apre i battenti: investiti 4 milioni di euro per restyling radicale

Si presenta oggi completamente rinnovato l’ipercoop di Foggia. Grazie all’impegno di Coop Alleanza 3.0, il punto vendita presente all’interno del centro commerciale Mongolfiera – un importante presidio per la Cooperativa e un punto di riferimento per il territorio – ora può servire gli oltre 31 mila soci di Foggia e tutti i consumatori in modo più completo e moderno. I lavori di ristrutturazione sono stati realizzati a negozio aperto grazie anche all’impegno degli oltre 150 lavoratori in forza al punto vendita.

Per il restyling del negozio Coop Alleanza 3.0 ha investito circa 4 milioni di euro.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte la Vicesindaca, Lucia Aprile, il Direttore commerciale di Coop Alleanza 3.0, Franco Buluggiu. Per le istituzioni locali presenti, inoltre, l’Assessore al Bilancio della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e l’Assessore comunale al Bilancio, Davide Emanuele. Per Legacoop Puglia, all’appuntamento odierno, presente il Presidente, Carmelo Rollo.

In rappresentanza dei soci Coop, all’appuntamento inaugurale erano presenti il presidente Area Sociale Vasta, Lorenzo Marzulli e il presidente del Consiglio di Zona soci Antonio Albanese. Dopo gli interventi istituzionali, Don Marco Camilletti ha benedetto la struttura.

Una spesa più facile a misura di soci e consumatori

Per tutti, soci e consumatori, le novità iniziano sin dall’ingresso: ad accogliere i clienti, infatti, ci sono i rinnovati Punto di Ascolto e il nuovo Ufficio Prestito soci. All’entrata principale dell’area vendita dell’ipercoop sono collocati, a disposizione dei soci, i terminalini del Salvatempo – servizio a cui sono dedicate 6 casse fai da te – che consentono di velocizzare i tempi di pagamento degli acquisti.

Il percorso di spesa è scandito da una comunicazione chiara ed efficace, incentrata sui valori cooperativi, che mette in risalto le offerte e la convenienza per i clienti e gli oltre 31 mila soci di Foggia, che nel 2023 hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti i consumatori, di vantaggi per la spesa che ammontano complessivamente oltre 6 milioni di euro

Ipercoop Foggia: l’offerta alimentare punta sul territorio

Nell’ipercoop appena ristrutturato – ampio 7.100 metri quadri – i clienti troveranno una disposizione dei prodotti intuitiva e funzionale, un’offerta completa, ideale per la spesa giornaliera e settimanale con un’attenzione particolare ai produttori del territorio. Attenzione che risulta particolarmente evidente nella piazza dell’ortofrutta, in cui sono presenti i puntatori di colore verde con la scritta “Prodotto locale”, che segnalano i prodotti della terra di provenienza pugliese e foggiana.

Nel percorso di spesa, il punto vendita presenta il banco assistito della gastronomia, completamente rinnovato, in cui gastronomi esperti consigliano le eccellenze locali e nazionali di salumi e formaggi; inoltre, salumi e prodotti lattiero-caseari sono anche disponibili nel nuovo banco dedicato al confezionato take away. Presso il banco assistito dedicato, i panettieri dell’ipercoop sfornano pane, pizze, focacce e panzerotti, così da completare l’offerta disponibile di panetteria e pasticceria di produzione esterna, di fornitori locali e nazionali. All’interno dell’isola gastronomia, saranno anche presenti prodotti di rosticceria e polli allo spiedo con vendita assistita. Tra le novità arrivate con il restyling il nuovo punto ristoro con posti a sedere per poter degustare le specialità culinarie e di rosticceria.

Il reparto macelleria permette di soddisfare i bisogni di tutti i clienti, sia di chi ha voglia e tempo di cucinare, grazie alla scelta di diversi tagli di carne anche biologica, sia di chi ricerca il “pronto da cuocere” e il “pronto da gustare”. Completa l’offerta dei reparti freschi il reparto pescheria, con un banco servito, profondamente rinnovato. A disposizione di soci e consumatori anche la cantina dei vini che dà particolare risalto alle produzioni enologiche locali, oltre all’ area dedicata ai prodotti surgelati.

Le novità dei reparti non alimentari: “Giocheria” e “Expert In”

A completare l’offerta dell’ipercoop si aggiungono i nuovi corner “Giocheria” ed “EXPERT IN”, entrambi all’interno dell’area di vendita. Nello spazio “Giocheria i soci e consumatori troveranno una vasta selezione assortimentale di prodotti di qualità e articoli esclusivi: dalle action figure dei personaggi più amati di film e cartoni animati, ai playset, ai giochi di costruzioni fino agli articoli da utilizzare all’aria aperta.

Nel corner “EXPERT IN” l’esperienza di acquisto si arricchirà con la proposta di una vasta gamma di prodotti ad alto contenuto di innovazione, ovvero i Technical Consumer Goods: dai piccoli e grandi elettrodomestici, alla telefonia, agli spazi dedicati all’informatica e all’elettronica.

Ad assistere soci e consumatori con consulenze qualificate e professionali sarà personale diretto della Cooperativa, appositamente formato grazie ad un percorso di aggiornamento concepito appositamente.

Nell’ipercoop ristrutturato presenta anche l’Area salute e benessere, dove i clienti possono contare sulla professionalità di farmacisti pronti a offrire supporto e consiglio per scegliere tra oltre 2.000 prodotti, tra cui farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop. Lo spazio ospita anche vaste aree dedicate ai cosiddetti “bisogni emergenti”: si va dai prodotti per la cura della persona, agli alimenti salutistici – in particolare alimenti senza glutine, integratori alimentari –, dalla cosmesi e agli articoli dedicati al benessere fino ai prodotti diagnostici e ortopedici e ai prodotti per la prima infanzia.

I clienti trovano anche il reparto dedicato all’abbigliamento per neonati, bambini e adulti: nell’assortimento del corner in collaborazione con Upim, storico brand italiano del settore, saranno presenti le sue collezioni di abbigliamento. NelI’ipercoop rinnovato spazio anche all’offerta per gli amici a quattro zampe con il corner “Amici di casa Coop” con personale e cassa dedicata, caratterizzato da una vasta offerta specializzata di prodotti per gli animali domestici. È possibile trovare un assortimento di circa 4.000 articoli, con particolare attenzione ai cibi per cuccioli, agli alimenti naturali e alle diete indicate nel trattamento delle principali patologie di cani e gatti.

Con il restyling è stato rinnovato anche il reparto Casa con una vasta gamma di prodotti a marchio Coop, tra cui utensili e tessile. Spazio anche ai libri con il rinnovato corner “Libri scelti per Coop Alleanza 3.0 da Librerie.coop” una vera e propria libreria composta da 15 mila titoli. Inoltre, vicino al Punto di Ascolto è ubicato il kiosk, il servizio di stampa immediata in vari formati delle fotografie da cellulare o chiavetta usb. A completare i servizi proposti dall’ipercoop l’Ottica Coop, offre un vasto assortimento di occhiali, con l’ausilio di ottici professionisti dotata di affaccio in galleria così come i corner Gioielleria e Calzature.