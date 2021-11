Al 'Pascal' Grani Digitali, il primo incubatore di impresa che avvicina gli studenti alle aziende: "Un'ancora per trattenere qui i talenti"

Tra le mura del 'Pascal' è stato finalmente inaugurato il primo incubatore e acceleratore di impresa. 'Grani Digitali' ha preso ufficialmente il via oggi, con il tradizionale taglio del nastro che rende operative le aree coworking realizzate all'interno dell'Istituto foggiano.

Il progetto coinvolge i ragazzi delle quinte del Pascal che seguiranno un programma fatto di formazione di impresa, testimonianze, coaching e laboratori che culminerà in un “investitor day”. Il tutto sarà finalizzato alla stimolazione e generazione di idee imprenditoriali e alla loro realizzazione. Tra i formatori e le testimonianze arriveranno a Foggia nomi di spicco nazionale nel settore dell’impresa, dell’innovazione, del digitale e delle startup. La Confcommercio, partner fondamentale di questa iniziativa, ha aperto un ufficio distaccato ogni giovedì dalle 9.30 alle 12.00 all’interno dell’incubatore per l’assistenza fiscale e la ricerca di finanziamenti.

"Finalmente abbiamo la possibilità di far colloquiare il mondo del lavoro con quello della formazione", ha commentato Luigi De Seneen di Marketing Movers, co-fondatore - con il 'Pascal' - della Associazione Temporanea di impresa che ha già raccolto l'adesione di diversi enti e aziende.

"Da anni stiamo vivendo una disoccupazione frizionale, cioè la domanda che non corrisponde all'offerta. Con Grani digitali cerchiamo di accorciare questa distanza, formare persone che siano pronte per la domanda specifica di lavoro che c'è fuori, una sorta di camera di compensazione: cultura manageriale, cultura imprenditoriale e cultura della crescita personale. Ora si parla di 'Long life learning', ovvero il lavoratore dovrà fare formazione e apprendimento per tutta la vita. Questo progetto è un seme e deve assolutamente essere una prima ancora per trattenere le persone qui e scongiurare la dispersione di intelligenza attualmente in atto", ha aggiunto.

"Con Grani Digitali gli studenti iniziano a intercettare e conoscere il mondo delle aziende. La pandemia ha bloccato questi percorsi, ma noi li riprenderemo sicuramente. Lanciare start up è la marcia in più che vogliamo consegnare a questa generazione di ragazzi, dar loro la possibilità di esprimersi", ha commentato il prof. Raffaele Identi, tra i promotori di Grani Digitali, che ha aggiunto: "La scuola, le competenze e la formazione non possono essere staccate dal mondo del lavoro e dal lavoro di un territorio. È importante rimettere insieme questi due mondi per il bene dei nostri ragazzi".