Il Centro Studi di Confindustria Foggia ha un nuovo responsabile: è Giuseppe Santoro

Il Consiglio Generale di Confindustria Foggia, su proposta del Consiglio di Presidenza, ha nominato il nuovo responsabile del Centro Studi.

Si tratta di Giuseppe Santoro: laureato in Scienze Politiche, dal 1981 al 2018 ha prestato servizio presso la Camera di Commercio di Foggia, prima come funzionario in campo economico-statistico, poi come dirigente del settore Sviluppo delle Imprese e del Mercato, chiudendo la carriera con l'incarico di Segretario Generale facente funzione, caratteristiche che ne fanno un profondo conoscitore del sistema imprenditoriale provinciale.

Il Centro Studi di Confindustria Foggia che svolge per essa attività scientifica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico, con la guida di Giuseppe Santoro svolgerà una fondamentale azione consulenziale per supportare gli organi di Confindustria nell'espletamento delle loro funzioni tecniche e di politica economica.

"Auguri di cuore al dott. Santoro per il prestigioso incarico”, dichiara il Presidente di Confindustria Foggia Eliseo Zanasi. “Con la sua competenza pluridecennale, sarà un fondamentale punto di riferimento tecnico per la nostra associazione".