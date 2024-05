Francesco Paolo Prencipe è il nuovo presidente ‘Turismo e Wedding’ di Confindustria Foggia

Francesco Paolo Prencipe è il nuovo presidente della sezione merceologica ‘Turismo e Wedding’ di Confindustria Foggia, che raggruppa le imprese associate operanti nel settore turistico e nell’organizzazione di eventi e cerimonie.

Il presidente Prencipe, titolare della PFM Srl ha una esperienza ultra trentennale nel settore turistico e della ristorazione, proprietario e gestore del complesso turistico “Il Porto srl” di Mattinata. Nel suo intervento, si è impeganto "per favorire la crescita delle aziende del settore, attraverso strategie di territorio e per attrarre clienti ed investimenti privati provenienti anche dall’estero".

Il lavoro di squadra con il coinvolgimento di tutti gli associati sarà la metodica utilizzata per sviluppare progetti e programmi oltre che reti con gli imprenditori di altri settori merceologici in primis l’agroalimentare e con i diversi territori provinciali di Foggia, Gargano, Sub Appennino ed Alto e Basso Tavoliere.

Strategia questa completamente condivisa da Anna Laura D’Alessio, eletta vice presidente della Sezione, referente per l’azienda SA’ di Puglia presso “Feudo della Selva”, che ha ribadito l’importanza dell’attivazione di tutte le strategie possibili di incoming della clientela internazionale per l’organizzazione di eventi e matrimoni.

“Esprimo i miei più calorosi auguri di buon lavoro al presidente Francesco Paolo Prencipe ed alla vice presidente Anna Laura D’Alessio”, ha dichiarato il presidente di Confindustria Foggia Eliseo Zanasi. “La Sezione Turismo e Wedding contribuirà a favorire il settore anche attraverso sinergie con altri raggruppamenti di imprese e sezioni quali agroalimentare, terziario, lapideo, comunicazioni e dell’attivazione dei processi di internazionalizzazione”.