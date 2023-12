L'impiantistica pubblicitaria si rifà il look, il Comune stanzia 320mila euro: "Sicurezza e decoro"

L'impiantistica pubblicitaria di Foggia si rifà il look, grazie ai fondi - 320mila euro - stanziani dal Comune. Ad annunciare l'intervento, che agisce direttamente sulla sicurezza pubblica e sul decoro urbano, è Lorenzo Frattarolo, assessore alle Attività Produttive, Politiche del Lavoro e Piano del Commercio.

I fondi, stanziati dall'Assessorato, rappresentano "un primo passo per il riordino complessivo di un settore, l’impiantistica pubblicitaria, il cui ultimo regolamento risale al lontano 2001", spiega. "Serviranno per il ripristino, la messa in sicurezza, la sostituzione di quelli obsoleti e l’installazione di nuovi cartelloni pubblicitari di proprietà del Comune di Foggia".

Fondi, precisa, che "verranno impiegati per tutelare la sicurezza e garantire l’incolumità pubblica, considerato il numero di quelli pericolanti per l’usura del tempo e le avversità climatiche. Per restituire alla città un’immagine ben diversa da quella attuale, e per permettere all’amministrazione comunale di incassare le somme derivate dall’utilizzo degli impianti stessi in maniera più congrua e puntuale, con conseguenti benefici per le casse dell’ente".

"Ancora - aggiunge - procederemo con il censimento degli impianti presenti sul territorio comunale e la revisione del regolamento che li disciplina. Alle polemiche sterili preferiamo gli interventi concreti a beneficio della comunità", conclude.