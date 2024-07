Treno turistico, Foggia tra le fermate della tratta Roma-Lecce: "Passo in avanti, ma non basta"

"L’Espresso Salento che saltava la Capitanata e la Bat, dopo la nostra segnalazione e una serie di azioni poste in essere dal Comune e da alcuni altri rappresentanti politici, si fermerà anche a Foggia. Non sempre, s’apprende, per problemi tecnici legati ad interventi di Rfi nella stessa stazione. Ok, per il momento. A noi, però, ciò non basta".

È quanto dichiara Pasquale Cataneo, responsabile regionale di Italia del Meridione e consigliere comunale, in merito all'inserimento (dopo l'iniziale esclusione) della fermata a Foggia per il treno turistico Espresso Salento che collegherà Roma alla Puglia.

"Ci interessano pari opportunità, non i contentini o i ringraziamenti. Per molti è positivo ma ci si ferma al “dito”. È solo un primo passo. E’ “la luna” da raggiungere, l’obiettivo per IdM, come indicato nelle linee di mandato del Comune di Foggia e declinato anche in questa situazione. È la reale inclusione di Foggia e dell’intera Puglia nord: Daunia (Gargano, Tavoliere, Monti Dauni) e Bat (Costa e Murgia) nel cd. “WeAreInPuglia”, sia per gli aspetti di promozione e marketing nazionale che internazionale. Per far sì che ciò avvenga nelle due province a nord, è indispensabile che in entrambe le rappresentanze (politiche e non), sinergicamente, con le parti sociali e imprenditoriali “guardino” e “richiedano” di raggiungerla “la luna“ con maggiore accessibilità e più coordinata promozione e marketing", puntualizza Cataneo.

"L’obiettivo prioritario per tutte le province pugliesi deve essere ciò che Luigi Cantamessa, A.D. di FS TTI e DG di Fondazone FS ha sottolineato giorni fa: «Il nuovo e crescente fenomeno del turismo ferroviario non è altro che la ricaduta di quel fenomeno enorme che l’Italia deve governare: il turismo. È necessario riconnettere tutto il Paese, soprattutto le aree interne, con quella rete ferroviaria tradizionale che arriva in ogni valle e che deve essere connessa con i grandi centri…» Obiettivo condivisibile fornendo pari opportunità con adeguate relazioni di treni turistici che permettano di coinvolgere tutta la Puglia", evidenzia.

Per l'esponente dei idM anche l’incoming turistico straniero, con la strategia WeAreInPuglia, va promosso in e per tutta la Puglia; "Maggiore accessibilità, dovunque, con i treni turistici e AV/TPL, con il trasporto aereo 1 come in Campania. L’aeroporto di Salerno, a 77 km da Napoli, parte anche con voli internazionali. Quello di Foggia è a 120 km da Bari, 225 da Brindisi, 180 da Napoli e Pescara. Noi pensiamo che con i voli aerei per l’estero possa far aumentare i 5 mln di presenze turistiche".

Pertanto, secondo Catanelo, la strategia regionale del “Piano Media Estero e Italia”, deve essere ancor meglio sostenuta in Puglia: "Ad esempio facendo completare, per tempo, gli investimenti per la stazione AV (con vantaggi per tutti i pugliesi e per i turisti) e per lo scalo aereo di Foggia, capitale imperiale federiciana, prevedendo collegamenti aerei esteri anche dall’aeroporto dauno, in primis da e per Germania e Francia, per poter permettere all’intera Puglia, anche quella nord e delle aree interne, di essere più attrattive, rendendole maggiormente accessibili, di poter destagionalizzare qualificando meglio promozione, offerta e personale. Turismo delle Radici e Giubileo prossimi scenari. Dalla riattivazione dei voli nazionali a Foggia, si è evidenziato che il passaggio da 2 a 3 scali aerei con voli nazionali ha portato incremento di pax in tutti gli aeroporti. Sarà così anche per i voli esteri. In Campania fanno così! In Puglia?".