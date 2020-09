26° Congresso delle Acli provinciali di Foggia dal titolo 'Acli 2020 Più eguali. Viviamo il presente, costruiamo il domani'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Un congresso non è solo un momento di democrazia associativa, è soprattutto un appuntamento che segna un confronto delle energie buone presenti dentro un’associazione, un’azione plurale che ha il compito, da un lato, di costruire l’assetto di governo delle Acli di Capitanata, dall’altra di generare idee e fermenti che rappresentino l’identità e la fisionomia pubblica dell’associazione.

Per questo, l’appuntamento di giorno 11 settembre, alle 17.00, presso i locali della sede provinciale delle Acli di Foggia, in Via Rovelli n. 48, a Foggia è un evento che celebra non solo il Congresso dell’Associazione, ma un’agorà di confronto democratico, di condivisione di idee e buone prassi, di bilancio e dibattito sulle complessità e le sfide che il 2020 ci ha lasciato in eredità. Il 2020 è stato un anno difficile, ma non per questo meno generoso: ci ha lanciato una sfida importante sul senso dell’umano, sulla precarietà dell’esistenza, in ultimo, sul dare significato alle cose autentiche, ci ha spinti a ripensare l’economia in chiave di sostenibilità, a fare i conti con la nuova crisi sociale ed economica, a guardare al futuro nell’ottica di una new normality che tenga dentro accanto a quelle già presenti: immigrazione, lavoro, ecologia, anche moderne sfide: le nuove disuguaglianze, l’innovazione tecnologica, il potere della conoscenza e tante altre.

Ricostruire dopo la chiusura dei mesi straordinari del Covid vuol dire fare tesoro di un’opportunità di rinascita, a partire dalle comunità locali, dai territori, con uno sguardo rivolto sia al globale che al locale. L’11 settembre, il congresso delle Acli, diventerà uno spazio di riflessione e scambio di idee, in un momento anche politicamente, decisamente importante per il Paese e per la regione Puglia