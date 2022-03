Foggia perde più abitanti di tutti in Puglia: a Bari il primato per incremento dei residenti

Al 31 dicembre 2020, data del censimento permanente della popolazione, in Puglia si contano 3.933.777 residenti: 19.528 residenti in meno rispetto al 2019. Tra il 2019 e il 2020 la popolazione è diminuita in tutte le province della regione, soprattutto in quella di Lecce, che registra anche il maggiore decremento in termini assoluti (- 5.935 residenti). Ma è la città di Foggia ad avere il primato del comune che ha fatto registrare la perdita più consistente in un anno, ben 2206 residenti in meno. In termini relativi sono tre i comuni che perdone abitanti, tutti in provincia di Foggia: -7,1% a Carlantino, -6,7% a Celle di San Vito e -6,2% a Panni.

Tra il 2019 e il 2020 solo 43 dei 257 comuni pugliesi non hanno subito perdite di popolazione e tra questi si contano solamente due capoluoghi di provincia (Lecce e Bari, quest’ultima fa registrare anche il massimo incremento comunale in regione con 1.921 unità. Sono invece 214 i comuni dove la popolazione diminuisce

Sotto il profilo della dimensione demografica, la popolazione risulta in calo nel 93,5% dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 residenti, nell’82,5% di quelli con popolazione tra 5.001 e 10.000 residenti, nell’80% dei comuni con meno di 1.000 residenti e tra quelli con popolazione tra 20.001 e 50.000 residenti, nel 77,4% dei comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000

Il 51,0% della popolazione pugliese vive nelle province di Bari e Lecce, che ricoprono il 34,1% del territorio e dove si registrano i più elevati valori di densità di popolazione. In particolare, nella provincia di Bari risiedono 318,5 abitanti ogni km2 contro i 201,3 in media nella regione. All’opposto, Foggia, provincia a maggior caratterizzazione rurale che copre il 35,9% della superficie regionale, presenta il più basso livello di densità, con valore pari a 86,0 abitanti per km2.

Dopo Lecce è la Capitanta a far registrare il maggior decremento in termini assoluti con - 4510 residenti, a seguire la Bat con 3710 in meno, Brindisi con - 3289, Taranto -2037 e Bari -47.