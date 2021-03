A Foggia nasce 'Foamille srl', realtà d'impresa contro la diffusione del Covid-19 e la prevenzione delle infezioni

Nasce a Foggia 'Foamille srl', una nuova realtà d’impresa derivante da un ritrovato ad alto valore tecnologico concepito per il contrasto alla diffusione del Sars CoV2.

Alla presenza del notaio Amelia Anna Benincaso, mercoledì 17 marzo, nella sala consiglio di Palazzo Ateneo, si è tenuto l’atto costitutivo cui hanno presenziato il prorettore, prof. Agostino Sevi, gli inventori del brevetto il prof. Arcangelo Liso- ordinario di Ematologia e il prof. Roberto Verzicco - ordinario di Fluidodinamica (Università di Roma Tor Vergata), il prof. Fabio Arena - ricercatore di microbiologia , il prof. Giovanni Messina - delegato alla terza Missione insieme allo staff, prof. Gaetano Serviddio - direttore Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche.

Il prof. Arcangelo Liso, ordinario di ematologia presso il dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia ed il prof. Roberto Verzicco, ordinario di Fluidodinamica presso il dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Roma “Tor Vergata”, dopo aver ricevuto ampi riconoscimenti nelle varie competizioni regionali e nazionali (recentissimo è il primo posto assoluto alla Start Cup Puglia nell’ambito della categoria Life Science, e menzione speciale 'Contrasto al Covid-19 e alle situazioni di crisi economica o sociale da esso provocate” nonché il piazzamento nella finale PNI Cube) sono passati alla fase della piena valorizzazione dell’invenzione.

Foamille è una speciale schiuma che applicata nei bagni, specialmente quelli pubblici, evita la formazione di bioaerosol che, nei pazienti positivi, si produce a seguito di ogni minzione. Una formulazione innovativa che introduce un nuovo standard di igiene, volto a garantire una minore diffusione di virus e batteri nei bagni condivisi. Foamille potrà essere usata in strutture ospedaliere, luoghi di lavoro (uffici, banche, scuole) e in tutte le realtà dove è presente un massiccio utilizzo di bagni pubblici (mezzi di trasporto, ristoranti, hotel, teatri, autogrill). Può diventare un prodotto indispensabile per le persone che viaggiano e trascorrono quotidianamente molto tempo fuori casa.

Oggetto dello spin off è l’attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione, sia in Italia che all’estero, di sostanze schiumogene a fini preventivi, di cui alla domanda di brevetto depositata in data 01/04/2020 n. 102020000006820, a titolarità esclusiva dell’Università di Foggia, e sue integrazioni ed evoluzioni.

"Siamo particolarmente orgogliosi e felici – dichiarano gli inventori prof.ri Liso e Verzicco - perché, dopo anni di esperimenti e di analisi quantitative, trasferiamo la ricerca scientifica dal laboratorio ad una impresa innovativa con l'obiettivo di offrire un contributo concreto alla prevenzione delle infezioni. Oggi si realizza una delle missioni più importanti dell'Università e dei dipartimenti di Area Medica nei confronti del territorio, la realizzazione di uno spin-off accademico che gestisce una proprietà intellettuale unica, al servizio dello sviluppo."

“Per un delegato alla Terza Missione – dichiara il prof. Giovanni Messina – queste sono le giornate più significative perché si giunge a raccogliere i primi risultati di un costante lavoro che il personale universitario intraprende quotidianamente per dare possibilità ad un territorio che non ha nulla da invidiare ad altri per capacità umane e professionali, opportunità e risorse. Sono grato al Magnifico Rettore per la fiducia che testimonia non solo verso noi colleghi, ma verso tutto il personale e la popolazione studentesca. Auguro ai prof.ri Liso e Verzicco e alla nuova nata nella famiglia Unifg, Foamille, lunghissima vita.”