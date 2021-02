Fineur: nuove modalità semplici, facili e smart per richiedere un finanziamento

Chiedere un finanziamento in modo facile e veloce, affidandosi a veri professionisti del settore. Questa è la nuova proposta targata Fineur: consulenza personalizzata in poco tempo

Chiedere un finanziamento in questo periodo di pandemia è diventato più difficile, soprattutto a causa della forte incertezza economica e la difficoltà di fissare appuntamenti con gli istituti di credito tradizionale.

Vediamo insieme alcuni aspetti che possono contribuire a fare chiarezza in un settore apparentemente complicato ma che, visto da vicino, lascia spazio a numerose opportunità. Ne abbiamo parlato con Fineur.

Oggi vengono chieste maggiori garanzie?

In generale, non sono necessarie più garanzie rispetto a prima.

Ovviamente, ogni richiesta ha il suo percorso di valutazione ed occorre avere alcuni semplici requisiti quali:

reddito documentabile;

un’età compresa tra i 18 e i 75 anni;

merito creditizio positivo: esperienze finanziare pregresse con dimostrata regolarità nei pagamenti ed assenza di segnalazioni negative.

L’esito della richiesta di finanziamento dipenderà dalla valutazione della società finanziaria o banca che, alla luce dei dati offerti dal cliente, concede o meno il prestito.

Ci vuole più tempo per ottenere un prestito?

Il prestito personale o finalizzato (cioè utile all’acquisto di un bene specifico) è un servizio di credito semplice poiché non occorrono perizie tecniche, notaio, garanzie ecc… basta avere i requisiti sopra elencati e si istruisce la richiesta di credito.

Può capitare che passa più tempo per avere un appuntamento con la propria banca che per ottenere il finanziamento e, per ovviare a questo, a Foggia e provincia si può contattare Fineur, un team di consulenti esperti con sedi in più comuni della provincia disponibili dal lunedi al sabato, con possibilità di consulenza personalizzata diretta in poco tempo.

Oltre ai contatti telefonici consueti, il cliente sceglie giorno e orario sul sito www.fineur.it così da avere un incontro con un consulente in un ambiente virtuale restando comodamente a casa o al lavoro; tutto con il proprio smartphone o un pc per valutare gli aspetti importanti del proprio prestito o cessione del quinto.

Si può fare un Prestito a distanza?

Con la Firma Digitale i clienti possono sottoscrivere in tutta sicurezza e trasparenza il contratto con il proprio telefono cellulare contando sempre sull’assistenza di un Consulente del Credito Fineur.

In questo momento storico conviene richiedere un finanziamento?

Il costo del denaro (tassi ufficiali BCE) è ai minimi storici e ciò consente di ottenere dei tassi di interesse molto convenienti se decidiamo in questo periodo di accedere a un finanziamento.

Inoltre, sono presenti una serie di incentivi fiscali rivolti all’efficientamento energetico della propria abitazione e alla mobilità green, che permettono di amplificare la convenienza dei servizi di credito.

Affidati alla consulenza personalizzata dei Professionisti del Credito Fineur così da conoscere le migliori e più convenienti soluzioni di credito in breve tempo.