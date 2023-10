La Regione strappa al degrado l'Anfiteatro Mediterraneo: pronti i 6 milioni per riaprirlo

Ammonta a 6 milioni di euro il finanziamento deliberato dalla Giunta regionale per far rinascere l’Anfiteatro Mediterraneo di via Marina Mazzei a Foggia.

I fondi coprono l’importo che era stato quantificato per l’adeguamento funzionale, normativo e strutturale. Da aprile, è pronto il progetto definitivo ed esecutivo, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tramite l’Avviso pubblico ‘Italia City Branding 2020’.

L’anfiteatro di 6.500 metri quadri, chiuso dal 2010, è ormai un monumento all’abbandono.

Ieri sera, non appena la delibera sui contribuiti agli investimenti che individua gli interventi da finanziare nel 2024 e 2025 è stata approvata, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il vice presidente Raffaele Piemontese hanno voluto informare subito la neo sindaca Maria Aida Episcopo, nel giorno del suo insediamento.

L’assessore regionale foggiano lo considera un investimento di buon auspicio, pregno di valore simbolico. “Non solo finanziamo un intervento forte di una progettazione già esecutiva, elaborata grazie a fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri – ha sottolineato Piemontese – ma diamo una spinta importante al rilancio degli investimenti sulla cultura che, durante i due anni e mezzo di commissariamento per mafia, sono stati da tutti individuati quale fattore indispensabile per fare lievitare l’antimafia sociale”.

Cosa prevede il progetto per la rifunzionalizzazione

Il progetto è stato pensato per la fruizione del Mediterraneo tutto l’anno. Sono previsti laboratori al piano interrato dell’edificio retro-palco, che potranno ospitare le più disparate attività. Nel sottogradinata saranno ricavati altri locali con la stessa destinazione. I nuovi spazi avranno un ingresso autonomo su via Mazzei, che consentirà di accedere direttamente al piano terra e al piano interrato.

Per migliorare l'acustica sarà completato l’anello delle gradinate anche sul lato di viale Fortore, mentre sulla sommità saranno installate barriere con pensiline a sbalzo.

L’inagibilità del palco è stata uno dei fattori che, assieme al mancato adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio, ha fatto calare definitivamente il sipario 13 anni fa. Il progetto prevede il rifacimento della struttura, con un nuovo sistema di copertura, e dei locali annessi (camerini, sale prove e locali tecnici). In platea saranno installate nuove poltroncine a norma.

Sarà realizzato un nuovo bar, anche quello immaginato come un’attività in esercizio tutto l’anno, indipendentemente dall’apertura dell’anfiteatro che si candida a nuovo luogo di aggregazione, incastonato tra la piscina comunale scoperta e i Campi Diomedei.

L’anfiteatro avrà una capienza di 3159 spettatori. La nuova biglietteria sarà allocata nei locali sotto la gradinata. La durata dei lavori è stimata in 18 mesi.