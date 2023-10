Otto milioni e mezzo per salvare il lago dall’anossia e Marina di Lesina dal dissesto

Il canale Acquarotta sarà impermeabilizzato: ora ci sono i fondi per la cosiddetta disconnessione idraulica.

Il completamento dei lavori di sistemazione del canale che garantisce il ricambio idrico nella Laguna di Lesina è stato individuato tra gli interventi da finanziare per gli anni 2024 e 2025 con i contributi assegnati dallo Stato alle Regioni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio.

La Giunta regionale ha destinato 8,5 milioni di euro all’opera che contribuirà a risolvere il problema del dissesto idrogeologico a Marina di Lesina e a ridurre il fenomeno di eutrofizzazione delle acque del Lago.

Il vice presidente della Regione Puglia con delega alle Infrastrutture e al Bilancio, Raffaele Piemontese, prova a salvare la laguna che sta soffocando con un’iniezione di liquidità che copre le risorse mancanti per ripristinare il vecchio alveo.

“Questo investimento serve a fare in modo che possa esserci un riciclo d’acqua in maniera tale da evitare l’eutrofizzazione delle acque e quindi, sostanzialmente, la morte di quella laguna – ha detto l’assessore regionale foggiano - Oltre ad avere una funzione di difesa del suolo, perché quelle acque andavano a finire sotto Marina di Lesina indebolendo di molto la tenuta di quel pezzo di territorio”.

A proposito di dissesto idrogeologico, il presidente Emiliano ha voluto ribadire che “servirebbero almeno altri 100 milioni di euro per opere che noi stessi realizziamo con le funzioni di Commissario del Governo che svolgiamo essendo tra le poche Regioni italiane ad avere speso tutto sulle fragilità del suolo, con l’attivazione, dal 2015, di 219 progetti di cui 175 finanziati e in gran parte completati per oltre 500 milioni di euro”.

La stabilizzazione dei versanti del canale, risalente agli anni ’20, consentirà di limitare l’infiltrazione d’acqua e di impedire che le sponde possano franare, circostanza che interromperebbe lo scambio idrico lago-mare assolutamente necessario per la sopravvivenza stessa della laguna e del delicato equilibrio del suo ecosistema.

Il finanziamento rientra nel piano di investimenti da 42 milioni di euro che contempla due interventi in Capitanata: oltre alla sistemazione idraulica del canale Acquarotta, la rifunzionalizzazione dell’Anfiteatro Mediterraneo di Foggia.

Partiranno a giorni, inoltre, i lavori di ricostruzione del ponte in viale Pietra Maura, alla foce del canale Acquarotta in località Punta Pietre Nere, e gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte di viale del Sole.