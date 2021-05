Dissesto Idrogeologico, la Provincia incassa tre nuovi finanziamenti: oltre 1 milione per interventi su tre arterie del Foggiano

“Con questi tre nuovi finanziamenti di oltre un milione e centomila euro la Provincia di Foggia potrà implementare il “parco progetti”, per mitigare il dissesto idrogeologico, che attanaglia alcune aree del dei Monti Dauni. - Commenta il Presidente della Provincia, Nicola Gatta - In particolare, i nuovi finanziamenti, che il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno assegnato alla Capitanata, a seguito di partecipazione al bando nazionale, consentiranno alla Provincia di dotarsi della progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione degli interventi, previa acquisizione del finanziamento, per l’esecuzione dei lavori. Si tratta di tre importanti arterie che attualmente sono fortemente lesionate da vasti fenomeni di dissesto idrogeologico, che rendono problematici i collegamenti tra le comunità”.

I tre interventi, per i quali è stata finanziata la progettazione definitiva ed esecutiva, riguarderanno la Sp 136 bis, ex ss91 bis, Monteleone-Anzano-Scampitella (da incrocio Sp 136 dir a Scampitella. Dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi, interventi di sistemazione delle frane, dell’importo €370.916,00), la sp 101 Candela-S. Agata-Accadia (Dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi, interventi di sistemazione delle frane, dell’importo di 255.315,00) e la sp 125 Ponte Celone-Ponte Lucifero (dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi, interventi di sistemazione delle frane, dell’importo €490.893,00).