Regione Puglia: i principali finanziamenti per la Capitanata nella Legge di Bilancio 2024

Il 20 dicembre il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 29 voti favorevoli 14 contrari e un astenuto, il disegno di legge contenente le disposizioni per il bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Con 29 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto.

Grazie ad un emendamento del consigliere regionale di Manfredonia, Paolo Campo, nella Legge di Bilancio è stata inserita l'assegnazione di un contributo di 40mila euro a favore del dipartimento di Giurisprudenza, nella cui offerta è incluso il corso di Laurea Magistrale in 'Diritto e gestione dei servizi sanitari' che l'Università di Foggia ha attivato nel 2023.

L’obiettivo della laurea magistrale è trasferire ai corsisti conoscenze specifiche nell’ambito della gestione dei servizi sanitari con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione, promuovere la sostenibilità finanziaria e ambientale, garantire il corretto trattamento dei dati personali sanitari e quant’altro necessario e utile a favorire l’accesso alle cure come delineato nella nostra Costituzione. "Di simili professionalità c’è un gran bisogno, anche in Puglia, e lo verifichiamo quotidianamente quando approcciamo il complesso tema della relazione tra la crescente domanda di servizi sanitari e l’ineludibile problema dell’equilibrio finanziario. Il contributo finanziario della Regione, dunque, è un investimento sull’acquisizione di competenze che potrebbero essere impiegate proprio nel sistema sanitario regionale" il commento del presidente della V commissione Ambiente.

Sempre grazie a Paolo Campo e al vicepresidente della Regione Puglia, il foggiano Raffaele Piemontese, è stato approvato il rifinanziamento del collegamento via mare tra Manfredonia e le Isole Tremiti per la prossima estate, tra giugno e settembre, con lo stanziamento di 450mila euro nella legge di bilancio per il 2024. Come è avvenuto per le altre due stagioni, la gestione delle procedure burocratiche e delle attività propedeutiche sarà affidata alla Provincia di Foggia, cui spetterà il compito di selezionare, con avviso pubblico, il soggetto gestore. I dati di traffico dello scorso anno sono stati ancora più positivi del 2022.

Buone notizie anche per i carnevali storici della Puglia, a partire da quello di Manfredonia, che beneficeranno di un contributo finanziario pari a 500mila euro per i prossimi tre anni. È quanto prevede l’articolo 31 della Legge di bilancio per il 2024 con cui, finalmente, si garantisce ai comuni la possibilità di programmare per tempo e con continuità le attività da svolgere. Sarà la Giunta a definire quali siano gli eventi definibili ‘storici’, a quanto ammonteranno i contribuiti e quali saranno le procedure da seguire per l’erogazione e la rendicontazione.

Il Consiglio regionale ha anche approvato un premio e la previsione di premialità per le imprese antimafia. La norma, contenuta all’articolo 63, è stata proposta da un emendamento presentato dal vice di Emiliano e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese: “È un modo di rompere l’isolamento sociale ed economico degli imprenditori che si ribellano al racket o ad altre attività intimidatorie della criminalità che realizziamo premiando e avviando uno studio su meccanismi premiali per loro e per i loro fornitori che continuano ad avere relazioni economiche con chi ha denunciato, tenendo unita la catena dell’economia libera”.

La norma prevede l’istituzione di un premio annuale denominato 'Filiera del coraggio' e consisterà anche in adesivi che potranno essere usati sulle vetrine dei negozi o in altra comunicazione d'impresa dagli imprenditori che hanno scelto di opporsi alle mafie. "Gli imprenditori a cui è conferito il premio, sono inseriti in un apposito elenco e, da tale inserimento, traggono elementi premiali nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, gestite dagli uffici della Regione Puglia e da enti, aziende, organismi strumentali, società controllate e partecipate dalla stessa Regione Puglia".

I criteri per il riconoscimento del premio e delle premialità saranno individuati dalla Giunta regionale, sentite le Prefetture, le forze dell'ordine, le associazioni antiracket, le fondazioni antiusura e le più rappresentative associazioni di categoria, entro 90 rgiorni dalla data di entrata in vigore delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2024.