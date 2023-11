Finanziamenti a fondo perduto per le imprese: seminario sui principali bandi attivi all’UniFg

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si terrà giovedì 30 novembre, a partire dalle ore 15.30, presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Economia, Management e Territorio, il seminario “La Finanza Agevolata: i principali bandi per il funding delle imprese innovative” a cura del Prof. Claudio Nigro, docente del corso Business Planning for Start-up, Laurea magistrale Innovazione Digitale e Comunicazione.

Ad intervenire, in rappresentanza della Eurofinance, azienda leader in Finanza Agevolata dal 1960, la Dott.ssa Elisabetta De Cesare, Istruttore Senior, che andrà ad illustrare i principali incentivi attivi, facenti capo ai finanziamenti agevolati di Stato; non prima di aver argomentato sulle tante opportunità di sviluppo offerte dai Fondi PNRR 2021-2026. Un’importante opportunità di crescita e formazione offerta ai laureandi a cui è rivolto il seminario, futuri imprenditori del domani, per confrontarsi sulla fucina di possibilità e proposte che occorre mettere a disposizione del nostro sistema per il benessere e la crescita del nostro Paese.

Eurofinance, leader in Finanza Agevolata dal 1960, è stata selezionata tra le eccellenze in ambito di Finanza Agevolata 4.0 attraverso un dossier promosso dal quotidiano nazionale La Repubblica. Attraverso un attento operato ha portato un benessere diffuso in termini di crescita condivisa, autoimpiego e autoimprenditorialità, contribuendo a rilanciare il comparto dell’imprenditoria nazionale.

Basata su una corretta visione macroeconomica, con metodi e procedure digitalizzate nell’unica piattaforma di finanza accreditata ODCEC, EurOracle, ad oggi ha finanziato oltre 8000 imprese, godendo del 97% di successo finanziario, con 1.5 miliardi di euro in investimenti strategici per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori locali e oltre 1000 studi commerciali collegati in tutta Italia.



“E’ importante sottolineare che la nostra società non si ferma ad una valutazione di accoglibilità delle pratiche, vale a dire la sussistenza dei requisiti richiesti per aderire ai bandi, ma entra nel campo dell’ammissibilità evitando così all’interlocutore un dispendio inutile di tempo ed energie finanziarie” sottolinea il Dott. P. Angelo Cicalese, Presidente di Eurofinance Group e COMITEC – Comitato Nazionale Tecnico per l’Autoimpiego.

Attraverso questo virtuoso sistema di organizzazione è possibile valorizzare i territori recuperando e potenziando le risorse locali presenti, sia materiali che umane, messe a sistema attraverso la creazione strategica di imprese con misure finanziarie agevolate, in settori chiave per lo sviluppo socio-economico dei territori.



L’Ufficio Stampa