Il tema della qualità della vita con la prof.ssa Maggino

All’Unifg, Dipartimento di Economia, si è discusso degli obiettivi e degli strumenti per raggiungere un buon livello di qualità della vita. La prof.ssa Spada, docente di Statistica del dipartimento di Economia e la prof.ssa Fiore, docente dello stesso dipartimento e membro del Direttivo Aiquav, Associazione Italiana per gli studi sulla Qualità della Vita, hanno organizzato il 13 dicembre scorso, presso il Dipartimento di Economia, un seminario su ‘Il sistema Bes (Benessere Equo e Sostenibile) e le prospettive di monitoraggio della qualità della vita in Italia’, che ha visto come ospite d’eccezione la prof.ssa Filomena Maggino, rinomata docente di Statistica alla Sapienza Università di Roma nonché Presidente dell’Aiquav, associazione di ricercatori e studiosi che conducono riflessioni teoriche e ricerche empiriche sul tema della qualità della vita. La prof.ssa Spada che ha coordinato i lavori, a conclusione del seminario, evidenzia come ‘L’evento sia stato realizzato dopo pochi giorni dalla pubblicazione dei risultati della 33ª indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore. In generale, rispetto alle classifiche degli anni precedenti, si notano divari Nord-Sud ancora più ampi, e la fotografia di un Paese segnato dall’aumento dell’inflazione e immerso in uno scenario europeo con venti di guerra, dopo i pesanti anni del Covid19. Rispetto alle 107 Province italiane, la classifica vede Bologna al primo posto e Foggia che risale di due posti rispetto all’anno precedente, attestandosi al 104° posto. Parlare di indicatori di qualità della vita nel nostro territorio è, quindi, di primaria importanza. In particolare, la Prof.ssa Maggino ha ricordato quali siano i limiti di un modello di sviluppo esclusivamente basato sul Pil, il cui valore per assurdo può crescere anche in assenza di benessere diffuso. La crescita del Pil – secondo la prof.ssa Maggino – deve diventare non più il fine da perseguire ma solo uno strumento che, insieme ad altri, possa contribuire all’obiettivo di migliorare la qualità della vita umana. In particolare la Prof. ssa ha presentato gli indicatori Bes (Benessere Equo e Sostenibile) che, nati nell’ambito di un progetto dell’Istat partito nel 2010 per dotare l’Italia di uno strumento di misurazione del benessere che fosse alternativo al Pil, ha coinvolto anche attori come il Cnel, il Wwf e altri ancora. Tale sinergia ha permesso di individuare gli ambiti del vivere comune in cui bisognava monitorare il benessere, non considerando solo l’aspetto economico e il lavoro, ma anche la salute, l’ambiente, il paesaggio, le relazioni sociali e altri ancora, in un processo quindi che assume come punto di partenza la multidimensionalità del benessere”.

Il seminario della prof.ssa Maggino, originaria di Foggia, illustre docente di statistica nonché Presidente dell’Aiquav e past President della International Society for Quality-of-Life Studies (Isqols) si è, quindi, focalizzato sul tema della definizione e misurazione della qualità della vita. L’evento è stato anche trasmesso in streaming sulla piattaforma elearning Unifg ed è stato seguito dalla Sapienza Università di Roma, dai soci Aiquav e dai colleghi e studenti dal Georgian Technical University – l’Università partner di Unifg. Oltre ai saluti del Prof. Michele Milone (Direttore del Dipartimento di Economia - UniFg) e alle conclusioni della prof.ssa Fiore (Unifg e Aiquav), nell’ottica di un concreto coinvolgimento degli stakeholder, sono intervenuti: il Curatore scientifico del Museo di Storia Naturale di Foggia, dott. Vincenzo Rizzi, il prof. Francesco Contò (Unifg-Gal), la dott.ssa Maria Luigia Cirillo (Presidente Fidapa Bpw Italy Foggia) e il dott. Danilo Audiello (Cambridge Innovation Hub). Il seminario ha rappresentato un’importante opportunità per l’Università di Foggia per discutere di tematiche attuali che sono il perno delle strategie politiche e scientifiche europee ed internazionali nonché dello stesso Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), le cui missions sono all'insegna dell'innalzamento della qualità della vita. Breve bio della prof.ssa Filomena Maggino: Professore Ordinario di Statistica Sociale all’Università Sapienza di Roma. Coordinatore del Dipartimento per il Benessere Integrale presso Pontificia Accademia Mariana Internationalis, presidente della Cabina di regia Benessere Italia presso la Presidenza del Consiglio (governi Conte I e Conte II), allo stesso tempo consigliera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare la fase 2 dell’emergenza Covid. Direttrice della rivista scientifica internazionale Social Indicators Research e dell’Enciclopedia sulla ricerca nel campo della qualità della vita e del benessere (Springer). Presidente e co-fondatore dell’Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita (Aiquav). E’ stata presidente della International Society for Quality-of-Life Studies (Isqols) e presidente e organizzatore di due ISQOLS conferenze (Firenze, 2009; Venezia, 2012). Cofondatore e responsabile della gestione degli indicatori per il monitoraggio dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Direttore scientifico e co-fondatore del Cyber Security and International Relations Laboratory (CIRLab). Siti di interesse: https://www.aiquav.it/ https://www.treccani.it/enciclopedia/filomena-maggino/ Filomena Maggino - Senato - 8 settembre 2022