Conferimenti di nuovo in tilt, autisti in fila fino a 12 ore sotto il sole a Passo Breccioso: “Siamo sequestrati”

Conferimenti di nuovo in tilt all’impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso. Le operazioni di accettazione dei rifiuti in ingresso procedono a rilento.

Sotto un sole cocente e i 32 gradi di Foggia, alle 11.30 erano 15 i camion provenienti dalla provincia in attesa di scaricare. L’ultimo arrivato viene da Candela, i primi della fila sono lì da ieri, aspettano più o meno dalle 23.

Altri autisti trasportano i rifiuti di Rocchetta Sant’Antonio, Biccari, Castelluccio e Cerignola. E poi c’è il Gargano, sempre più affollato, Peschici, Rodi e Vieste. Ogni comune può scaricare solo un camion al giorno, a differenza di Foggia. Si prova, evidentemente, a scongiurare disservizi nel capoluogo. Un mezzo da Lesina è in coda dalle tre di notte, e a quell’ora c’erano già sedici camion.

Le temperature salgono, il sole scotta e l’olezzo a metà mattinata si fa sempre più nauseabondo. Un mix che stordisce. “Non abbiamo neanche un bagno”, lamenta uno degli operatori.

Ci raccontano di un mezzo arrivato ieri sera alle 20, entrato solo alle 9 di oggi. “Siamo sequestrati”, dice un altro di loro a metà fila, sconfortato.

Un gruppetto medita di chiamare i sindaci, per invitarli a recarsi sul posto e rendersi conto personalmente della situazione. Un altro operatore, stremato dal caldo, invoca l’intervento della Protezione civile, per portare cibo e acqua. Intanto la fila si allunga e fino alle 13 arrivano altri mezzi.

“Foggia scarica sempre, sono anni che combattiamo”, è una delle rimostranze dei lavoratori. Il rapporto sarebbe di tre a uno: tre camion di Amiu Puglia e poi tocca a uno della provincia.

Nessuno di loro sembra informato sulle ragioni dei rallentamenti. Non hanno ricevuto alcuna comunicazione. Possono solo ipotizzare che le biocelle siano al limite.

L’emergenza è dietro l’angolo. Si ripresentano le criticità già registrate dieci giorni fa circa, quando si faticava a svuotare l’impianto di trattamento meccanico biologico di Foggia gestito da Amiu Puglia, che può trattare circa 500 tonnellate di rifiuti al giorno. Un guasto all’impianto di produzione del Combustibile Solido Secondario di Manfredonia della Società Progetto Ambiente aveva fatto saltare la catena.

Anche stamattina, a lanciare l’allarme era stato il comitato spontaneo di Passo Breccioso guidato da Domenico Morea, che aveva segnalato la presenza di decine e decine di scarrabili in fila da ore, e invocava per l’ennesima volta l’intervento di Amiu, Provincia, Regione Puglia e sindaci: “Oggi è incredibile, dobbiamo pensare che non abbiano fatto niente per risolvere la crisi, perché noi li avevamo messi in guardia”.