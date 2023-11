Fiera di Santa Caterina, bene ma non benissimo: "Abbiamo lavorato due giorni su quattro"

Il meteo non è stato clemente con gli ambulanti della fiera natalizia di Foggia. Gli ambulanti sperano che il Comune gli faccia recuperare i due giorni in cui non hanno potuto lavorare causa pioggia

La tanto attesa fiera di Santa Caterina, per gli amanti delle luci natalizie, dei piatti e dei panni che puliscono tutto, è arrivata ed è anche quasi finita. Oggi l'ultimo giorno dei quattro previsti, si è svolta tra nuvole e pioggia.

Inaugurata sabato 25, sotto una pioggia battente, praticamente non ha visto clienti. Gli ambulanti hanno avuto difficoltà anche a montare gli stand. Come spiegano ai nostri microfoni alcuni commercianti, si è lavorato bene domenica e lunedì, mentre oggi, ultimo giorno, il meteo non è stato molto clemente. Una giornata nuvolosa si è trasformata in piovosa verso metà mattinata scoraggiando definitivamente gli ambulanti che hanno preferito impacchettare tutto e andare via.

C'è chi ha lanciato una proposta al Comune di Foggia: "siccome abbiamo lavorato due giorni su quattro, l'anno prossimo fateci uno sconto sulle tasse per l'occupazione degli spazi adibiti alla fiera".